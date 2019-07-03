Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, Japonya'daki üniversite sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır. Mezun olup ülkesine dönen evlatlarımızla irtibatı koparmamalıyız. Biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman, Türkiye'nin misyon şefleri olarak görüyor, öyle görmek istiyoruz.

Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

"HEP BİRLİKTE, YENİ DÜNYA İLE BAŞA ÇIKABİLECEK YÖNTEMLER GELİŞTİRMELİYİZ"

Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız.

Elbette tarihi geri saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen, gelişmeleri ilkelerimiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Artık alternatif medya kaynaklarından da sesimizi duyurabiliyoruz. Bu süreçte meselelere bakışımız dönüşüm geçiriyor. Hep birlikte yeni dünya ile başa çıkabilecek yöntemler geliştirmeliyiz.

"DAHA ÖNCE YAPILAN YANLIŞLARI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Daha önce yapılan yanlışları düzeltmeye gayret ediyoruz. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık. Ülkemizi pek çok alanda ileriye taşıdık.

Bugün Filistin davasını savunan, Afrika'ya el uzatan, Ortadoğu ve Balkanlar'da kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye var.

Haksızlık, hukuksuzluk karşısında sesini yükselten bir Türkiye varsa, bu bizim dönemimizde olmuştur.

"ONURLU DURUŞUMUZU SONUNA KADAR MUHAFAZA EDECEĞİZ"

Onurlu duruşumuzu hem kendimiz, hem dostlarımız için sonuna kadar muhafaza edeceğiz.

"TARİH BOYUNCA MAZLUMLARA KUCAK AÇMIŞ BİR MİLLETİN TOPRAKLARINDASINIZ"

Genç kardeşlerim, sizler tarih boyunca mazlumlara kucak açmış bir milletin topraklarında bulunuyorsunuz.

Biz geçmişteki zaferlerimizi anarken, geleceğimiz için de dersler çıkarmayı tercih ederiz.

"İNTİKAM DEĞİL, ADALET PEŞİNDEYİZ"

Vatanımızı korurken de, yurt dışında terörle mücadele ederken de, zulümlere tepki koyarken de, intikam değil adalet peşindeyiz.

Eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz.

Bize yönelik haksızlıklarla mücadele ederken; Hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün vermeyeceğiz.