Erdoğan, camide kendisine "I love you man" diyen kişiye İngilizce karşılık verdi: I love you

ERDOĞAN: I LOVE YOU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Türkiye saati ile dün 20.13'te başlayan görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşme öncesinde Erdoğan ve Trump kısa bir basın açıklama yaptı. Görüşmelerini gerçekleştiren Erdoğan, Amerika'da temaslarına devam ediyor. Bugün bir camiye giden Erdoğan camide sevgi seliyle karşılaştı. Bir kişinin kendisiyle fotoğraf çekilirken, "I love you man" demesine Erdoğan, "Thank you. I love you" şeklinde karşılık verdi.

KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi. Ortadoğu'daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor" ifadesini kullandı.

F-35 KRİZİ

Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz" diye konuştu. ABD Başkanı, "S-400 konusunu bugün görüştük gelecekte de görüşeceğiz. Güvenlik danışmanlarımızın S-400 konusunda çalışmaları konusunda anlaştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek, "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç" dedi.

"ERDOĞAN, MUHTEŞEM İŞ YAPIYOR"

ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek, "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.