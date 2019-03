Erdoğan: Cananı Millet Olmayan, Sevdası Vatan Olmayan Bizi Anlayamaz (2)

Kaynak: DHA

'AFETZEDELERE 20 MİLYON LİRA GÖNDERDİK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki mitingde, kente yaptıkları projelere de değindi. Erdoğan, "Yol su yoksa medeni değilsiniz, gayri medenisiniz. 18 tünel yaptık, dağları deldik biz Ferhat'ız, siz de Şirin'siniz. Dağları delerek Şirin'e ulaştık. Demirkapı Tüneli'ni önümüzdeki sene tamamlıyoruz. İcraat, icraat. Antalya'yı İstanbul'a bağlayacak hızlı tren projesidir. Etüt çalışmaları devam ediyor. Antalya'yı güney illeri hızlı tren ağı ile bağlayacak hızlı projemizin de etüt çalışmaları devam ediyor. Batı Antalya Havalimanı'nı 2022 yılına kadar hizmete açmayı planlıyoruz. Antalya tarımın da lokomotifidir. Tarımın güçlenmesi için her şeyi yapıyoruz. Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyunu karşılamak için hat kuruyoruz. Antalya'da önceki ay yaşanan hortum felaketinin yaralarını sarıyoruz. Afetzedelerin yaralarını sarmak için 20 milyon lirayı şehrimize gönderdik. Hasar durumuna göre valiliğimiz eliyle bu paraları dağıtacağız" diye konuştu.'31 MART'TA CHP'YE GÖNÜL VERENLERİ BU ADAMDAN KURTULALIM''CHP'nin başındaki zat'ın çiftçileri istismar etmeye çalıştığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söylediğini kaydetti. Erdoğan, "İftira üstüne iftira atıyor. Bu adam siyaset yapamaz. 31 Mart'ta gelin defterini dürelim. CHP'ye gönül verenler de bu adamdan kurtulsun. Bu zatın meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Emekçi, üretici, çiftçi dostu olan bizim iktidarımızdır. Çiftçiye 17 yılda 127 katrilyonluk destek ödemesi yaptık. Bu yılın ilk üç ayında 8 milyar 777 milyar liralık desteği sağlamış olacağız" dedi.'STOKÇULUK YAPANLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'Meyve sebze üretimi kadar piyasanın da denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Serbest piyasa, spekülatörön cirit attığı, isteyenin istediği gibi at koşturduğu bir alan değildir. Benim üretici kardeşlerimi sömürdükleri bir ortam değildir. Kim piyasayı manipüle ediyorsa, fiyatları anormal bir şekilde tırmandırıyorsa, devlet de vatandaşın hakkını korumak için gereğini yapacaktır. Tanzim satış noktaları, bazı fırsatçıların önünü kesmek için devreye aldığımız bir sistemdir. Biz kimsenin meşru ticaretine müdahale etmiyoruz. Sadece çiftçilerimizi, üreticilerimizi bu fırsatçılardan korumaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde denetimleri daha da artıracağız. İster gübre, ister ilaç olsun, ister domates, patates üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Stokçuluk yapanlara göz yummayacağız" dedi.DÖRTLÜ ÇETESiyasetin özünde bir hizmet yarışı olduğunu aktaran Erdoğan, CHP'nin kol kola olduğu 'dörtlü çete'de terör örgütü, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemlerinden dolayı eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Yazıklar olsun sana. Senin haddine mi? Sen ne densiz bir insansın. Bu adama 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek miyiz, Osmanlı tokadı atmayacak mısınız? O koltuktan kalkması gerekiyor ama kalkamaz, yapıştı kaldı. 31 Mart'ta CHP'ye gönül veren kardeşlerimi de kurtaralım, yoksa bu gitmez. Her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi" dedi.'TOPUNUZ GELİN'Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verip, yerel seçimde CHP'nin Antalya Kepez'den meclis üyeliğine aday gösterdiği, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden, 2012'de BDP Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç ve HDP'li bazı isimlerin yaptıkları açıklamaların videolarını izletti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temel'e eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bu adam Kürt bile değil, ama Kürtler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Türkiye'de Kürdistan var mı, bizim Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz var. Bizde Kürdistan yok, ama sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Kuzey Irak'ta öyle bir yer var, defol git. Biz sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Topunuz gelin topunuz. 15 Temmuz'da geldiniz 16 saatte işinizi bitirdik. Cudi'de, Tendürük'te, Kandil'de inlerine girdik. Yine kovalayacağız" dedi.CHP VE HDP'LİLERİN BİR ARADA OLDUĞU VİDEOBir teröristin Kepez CHP listesinde yer aldığını kaydeden Erdoğan, "Hale bak, benim kardeşlerim bunu görmeli, oyunu bozmalı. Bunu Antalya'da yaşatanlar Türk siyasetinin yüz karalarıdır. Dünyanın hiçbir yerinde siyasetin kalibresi bu kadar düşürülmemişti. Koltuk uğruna, seçimde bir belediye daha fazla almak adına daha önce hiçbir siyasi parti böyle bir rezalete bulaşmamıştı. Bunlara sorsanız Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz, Atatürkçüyüz iddiasında bulunurlar. CHP'nin başındaki zata sorsanız, 'Terör örgütüne destek verenlerin Allah belasını versin' diyor. Ama yanındalar, berabersiniz, el ele kol kolasınız, kimi aldatıyorsunuz. Bay Kemal'ın yeni yoldaşı hanımefendiye sorsanız, 'Biz milliyetçiyiz, vatanperveriz' derler. Bunların adı bölücülere koltuk değnekliği yapmak değil mi? Bunların adı terör örgütlerinin uzantılarını belediyelere sızdırmak değil mi? Kandil'in çıkarı için milli iradeye pusu kurmak değil mi? Siz kimi oyuna getirmeye çalışıyorsunuz. Benim Antalyalı vatandaşım bu tezgaha gelir mi? Benim CHP'ye gönül vermiş vatandaşım böyle bir rezaleti kabul eder mi? Bu dört kafadar Türk milletini tanımıyor. Bunlar resmen 82 milyonun aklı ve irfanıyla dalga geçiyor" diye konuştu.250 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASICumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal ve hanımefendi, HDP, hakikati açıkça kabullenmek yerine sürekli kaçak güreşiyor. Sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine sabah akşam bize hakaret ediyor. Kirli ittifaklarını, kanlı pazarlıklarını yüzlerine çarpınca koro halinde bize saldırıyor. Bay Kemal ve hanımefendi çıkmış, benim CHP, İYİ Parti'ye, Saadet'e ve HDP'ye oy veren vatandaşlarıma terörist dediğim iftirasını atıyorlar. Ben asla siyasi partilere oy verenlere terörist demedim, diyecek kadar da bu işi bilmeyen biri değilim. Benim terörist dediğim yönetici takımdır. Yargıda ciddi bir mücadele veriyoruz. Hanımefedinin Denizli'de ve Aydın'da vatandaşlarıma Cumhurbaşkanı'nın terörist dediğine yönelik söylemlerine yönelik yargıda hesaplaşacağız. Hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, belgeleyemezler. Bunun altında Cumhurbaşkanı olarak kalmam, kendisine ilk etapta 250 milyonluk tazminat davası açtım. İddiaları, iftiraları ispat etmeye çağırınca seviyeyi aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bunların millete söyleyecekleri, projesi hedefi olmayan çapsızlardır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bölücülerle, Kandil'le, FETÖ'cülerle, Taksim'de ezanı ıslıklayanlarla, edepsizlerle kurdukları ittifak her gün deşifre oluyor. Millet, ittifakın asıl kime hizmet ettiğini görüyor. 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.Konuşmasının ardından Erdoğan, Çalkaya bölgesinde tapularını almaya hak kazananlardan 7 kişiye tapularını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından Antalya Büyükşehir Beledilesi tarafından yapılan 3. aşama Raylı Sistem Projesi'nin Varsak Otogar etabının açılışını yaptı. Erdoğan bir süre tramvayı kullandı.ALANDAN NOTLARCumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'daki mitingi öncesi kentteki güvenlik önlemleri artırıldı. Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting meydanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden birkaç saat önce tamamen doldu. Mitingi izleyenler, binlerce Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı salladı. Cumhurbaşkanı'ndan önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden başkan adayı gösterilen Menderes Türel vatandaşlara seslendi. Alandaki vinçlere asılan Atatürk, Türk bayrağı, AK Parti bayrağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP bayrağı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün fotoğrafları dikkati çekti.