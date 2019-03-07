Erdoğan, Canlı Yayında "Anketlere İnanmıyorum" Sözüne Açıklık Getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 ve Kanal 360 televizyonlarındaki ortak yayına konuk oldu. Erdoğan, 'Anketlere güvenmiyorum' sözlerinin sorulması üzerine, konuya açıklık getirdi.

"5,6 SEÇİM ÖNCESİ ANKET CİDDİYETLERİ KALMADI"

Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yine anket yapıyoruz ama biz kendimiz yapıyoruz. Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık bundan 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı" dedi.

"BU SONUÇLARI PAYLAŞMIYORUZ"

Manipülasyonun çok ileri aşamada olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Sipariş üzere anketler yapılıyor. Bir tane anket şirketi kullandıkları anketörler vesaire falan icabında aynı kişiler oluyor. Buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkanlara kalkıp şu anketi yaptım diyor. Burada belli satışlar var, dolayısıyla güven vermiyor. Biz kendi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sonuçları paylaşmıyoruz, çalışmalarımızı yönlendirmek için değerlendirme yapıyoruz."