Erdoğan: CHP Belediye Meclis Üye Listelerinde Terör Kontenjanından Çok İsim Var

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile HDP'nin iş birliği yaptığını söyleyerek, "Belediye meclis üye listelerinde bölücü terör kontenjanından çok isim var; bunu bilin. Seçime girmiyorlar. CHP'nin listelerinden bunlar zaten seçime girdiler. Geçmişteki seçimlerde aday gösteren bu parti 31 Mart'ta niye listelerde görünmüyor? Bu seçimde kendi adıyla değil CHP adına yarışıyor. Adı iyi, kendi karışık partinin birkaçı dışında adayı var mı? Onlar da kendileri için değil CHP ve bölücü örgütün emrindeki partiye çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var? Biz delikanlı gibi mertçe ortaya çıktık. Nasıl birliktelik içinde olduğumuzu söyledik. Söylediklerimizi açıkça ifade ediyoruz. Diğer tarafta neyin ne olduğu belli değil. İzmir'de ve diğer yerlerde kimin kimi desteklediği belli olmayan ittifaktan bu ülkeye hayır gelir mi?" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilk ortak mitingde İzmir'de halka hitap etti. Bahçeli'nin konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. "Kim kiminle yürür ona bakın siz, bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikate bakın siz. Kuşatıldım, sarıldım, örselendim, vuruldum. Ne bittim ne yoruldum benim adım Türkiye. Karda bile koşarız biz, çamur olsa aşarız biz, işte meydana işte lider coşarız biz. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milleten alan Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Cesur yürekli lider" sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan platforma çıkarak halkı selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "İzmir, güzel İzmir, efelerin efesi İzmir. İstiklalimizin tapusu İzmir. Milletimizin gür sesi İzmir. Denizi, dağı, bahçesi, bağıyla kalesi konağı Kordon'u körfeziyle ne güzelsin İzmir. Asırlardır yolunu kaybedene yol, yurdunu kaybedene yurt, ailesini kaybedene kardeş olan İzmir. Gavuru denize döken İzmir. Doğunun batıya açılan kapısı, batının da doğuya ilk selamlaştığı yer olan İzmir. Sizleri yürekten selamlıyorum" diyerek başladı.'BİRLİKTELİĞİMİZ MEZARA KADAR'Son bir yılda dördüncü kez İzmir'e geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son bir yılda dördüncü kez İzmirli kardeşlerimizle hasret gideriyorum yine de doyamadım. İnşallah 31 Mart'tan sonra zaferi kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile huzurlarınızla olduk. Dikkat, bizimki bir Cumhur İttifakı'dır. Sayın Bahçeli'yle ilk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz. Hep söylediğim Cumhur İttifakı'nın kökleri '411 el kaosa kalktı' manşetlerine kadar uzanır. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'a karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda sokaklarda kurduk. İnşallah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadara sürecek" dedi.'EN DİRAYETLİ SİYASETÇİ BAHÇELİ'"Türkiye siyasetinde en dirayetli siyasetçi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli'yle ülkemizin önüne konan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, seçimde teşkilatından daha fazla çalışmalarını isteyerek şunları kaydetti:"İzmir, Gazi Mustafa Kemal'in, Menderes'in, Özal'ın gözde şehriydi. Biz de İzmir'i Allah şahittir muhabbetle seviyoruz. İzmir'i işgal edenlere ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in hemşehrilerine selam olsun. Şimdi birileri çıkmış terör örgütünün desteğiyle kendisine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllardır korkuyla yönetmeye çalıştılar. İşte şimdi gösterdikleri aday böyle. Onun üzerinde birleştiler. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmedi bugüne kadar. Hiçbir eserleri var mı? Şu İzmir'in körfezine bakın ya. Kokuya bakın. Bu kokuyu yok edebildiler mi? Peki bu İzmir'e layık mı? Bu kardeşiniz 1994 yılında İstanbul'a belediye başkanı oldu. Haliç aynen böyleydi. Şimdi orası, pırıl pırıl yaptık. İşte belediyecilik bizim işimiz. İnşallah burayı da çok çok başarılı belediyeci olan, Denizli'de iki dönem belediye başkanı olan Nihat Zeybekci kardeşimle, başarılı bir iş adamı olan İzmir'in şanına yakışır birini getirmeye karalıyız."'YILLARDIR ATATÜRK'Ü İSTİSMAR ETTİLER'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır iktidar olan AK Parti'nin kimsenin kıyafetine, inancına, yediğine içtiğine karışmadığını belirterek, "Bunların dile getirdiği gibi korkulardan hangisi doğru çıktı? Var mı doğru çıkan? Biz insanımızın dinine mi karıştık? Yediğine içtiğine mi karıştık? Bunlar ne diyor, 'Gelirler, şöyle olur böyle olur'. İşte hanım kardeşlerim karşımda, herkes istediği gibi giyiniyor. İnanıyorum ki bu kardeşlerimiz bunlara en iyi cevabı verecekler. Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler. Ancak Atatürk'ün isteği olan, Türkiye'yi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için bir katkılarını gördünüz mü, dinlediniz mi? Ecdanın hatırasına saygı gösterdiklerini gördünüz mü?" dedi.'ADAYLIK İCAZETİNİ KANDİL'DEN ALMIŞTIR'CHP'yi eleştirerek konuşmasına devam eden Erdoğan, "Yunan'ın cesaret edemediğini maalesef bunlar gerçekleştirdiler. Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterdiler. Bu aday CHP'nin adayı değildir. Bu kişiye genel merkezden İzmir teşkilatına kadar herkes karşıydı. Bu kişi bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Her yönüyle örtüşüyor. Yalansa yalan, iftira ise iftira. Adaylık icazetini de İzmir'den değil Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek, yatırım getirmek gibi bir derdi yok. Öyle bir kalitesi de yok. CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır" ifadelerini kullandı.TEMELLİ'NİN VİDEOSUNU İZLETTİCHP'nin HDP ile iş birliği içinde olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:"Bunlar 'İzmir'e ceketimizi assak kazanırız' olarak baktıkları için umursamıyorlar. Amaçları CHP'nin yönetimini CHP görüntüsü altında bölücü örgüte teslime etmektir. Aynı durum başka şehirlerde de yaşanıyor. Kendilerini ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar, bölücü partinin eş genel başkanı bunu ifade etti; 'Ankara, İstanbul, İzmir'deki adaylar HDP oylarıyla seçildiklerini bilecek' dedi."Erdoğan, ardından konuşmasına ara vererek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerinin yer aldığı videoyu dev ekrandan mitinge gelenlere izletti.'MASKELİ BALO' BENZETMESİSezai Temelli'nin 'Kürdistan' ifadesini kullandığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adam Kürt bile değil. Bu adam Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır. Benim ülkemde 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Ama benim ülkemde 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Ey Sezai Temelli, 'Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Kuzey Irak'a defol git" dedi.Kürt kökenli vatandaşlara seslenen Erdoğan, "İzmir'de yaşayan Kürt kardeşlerim; biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Ama bunlar bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyorlar. Bu adamın alacağı cevap nedir; Bu adama, CHP'ye İzmir'de seçimi kaybettirmektir. Bunlara 31 Mart'ta seçimi kaybettirmeye var mıyız? Kendileri de partileri de proje. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu mücadeleyi biz kazanacağız. Şurada 14 gün durmak yok" diye konuştu.'LİSTELERİNDE TERÖR KONTENJANINDAN ÇOK İSİM VAR'İzmir'de aynı oyunun oynandığını kaydeden Erdoğan, sözü CHP'nin belediye meclis üyesi aday listesine getirdi. Erdoğan, şunları söyledi:"Belediye meclis üye listelerinde bölücü terör kontenjanından çok isim var; bunu bilin. Seçime girmiyorlar. CHP'nin listelerinden bunlar zaten seçime girdiler. Geçmişteki seçimlerde aday gösteren bu parti 31 Mart'ta niye listelerde görünmüyor? Bu seçimde kendi adıyla değil CHP adına yarışıyor. Adı iyi, kendi karışık partinin birkaçı dışında adayı var mı? Onlar da kendileri için değil CHP ve bölücü örgütün emrindeki partiye çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var? Biz delikanlı gibi mertçe ortaya çıktık. Nasıl birliktelik içinde olduğumuzu söyledik. Söylediklerimizi açıkça ifade ediyoruz. Diğer tarafta neyin ne olduğu belli değil. İzmir'de ve diğer yerlerde kimin kimi desteklediği belli olmayan ittifaktan bu ülkeye hayır gelir mi?"'BİR KAŞIK SUDA BUNLARI BOĞARIZ'HDP'li bazı isimlerin yaptıkları açıklamaların videolarını izleten Erdoğan, "Savaş ilanı yapıyorlar. Sizin her yeriniz savaş olsa ne yazar. Topunuz gelin topunuz. Bir kaşık suda bunları boğarız. 15 Temmuz'da bunları yapmadılar mı? Meydanlara çağırdık, meydanları siz doldurdunuz. Ne oldu? 16 saatte hepsi bitti, tükendi. 'Biz sırtımızı YPG'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı İzmirli kardeşlerimize ve Allah'ımıza dayadık, milletimize dayadık. Bizim farkımız bu. Bu hesabı bunlara 31 Mart'ta sormalıyız. Keleşleri bize döndüreceklermiş. Sizin her tarafınız keleş olsa ne olur? Siz kalleşsiniz kalleş" dedi.'AŞKLA BAĞLI OLDUĞUM İZMİR BU'Bugün İzmir'i bir başka gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Coşkusu bir başka. İzmir kararını vermiş. İzmir bu ibreyi tersine çevirecek. İzmir'i pırıl pırıl yapacağız. Sizlerin de bu matruşka oyununu, bukelamun siyasetini, 31 Mart'ta sona erdirmenizi istiyorum. Hazır mıyız? Milletin karşısına çıkmaya açıkça cesareti olmayanlara ne belediye ne ülke emanet edilmez. İstiklalimize, istikbalime saygısı olmayanlara derslerini bu seçimde vereceğinize inanıyorum. İzmirlilerin iradesini babalarının malı gibi görenlere, ağızlarının payını sandıkta vereceğinize inanıyorum. Benim aşkla bağlı olduğum İzmir bu" diye konuştu.'İZMİR KÖRFEZİ'Nİ BİZ KURTARACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İzmir'i kuru kuruya sevmedik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetlerle tanıştırdık. 17 yılda İzmir'e 67 milyar hizmet yaptık. Eğitimde 2 milyar, 9 bin 687 adet derslik yaptık. İzmir Körfezi 1994 öncesinin Haliç'i gibi kokuyor. İzmir buna layık mı? İşte bunu ancak biz çözeriz. Temizliği biz getiririz. Doğru dürüst altyapı olmadığı için şehrin sokakları her yağmurda göle dönüyor. İzmir'in sokaklarını da, körfezini de biz kurtaracağız. İzmir'de çöp sorunu var. CHP çöp, çukur, çamurdur. 2019 yılında İzmir'in çöpleri hala vahşi depolamayla tabiatı kirletiyor" dedi.'CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZİ BAY KEMAL'DEN KURTARMA SEÇİMİ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bay Kemal'in bir özelliği var; oturduğu yerden kalkmaz. Parti genel başkanıyken girdiği tüm seçimleri kaybetti, adam oradan kalmıyor. Niye? Kalkarsa bir daha oturamayacak. 31 Mart CHP'li kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir. CHP'li kardeşlerim, gelin, delege sistemiyle bu adamdan kurtulamazsınız ama sandıkta kurtulursunuz. Verin Cumhur İttifakı'na oyunuzu, inanın bundan hiçbir şey olmaz. Beş koyunu verin kaybeder" ifadelerini kullandı.İZMİR YATIRIMLARINI ANLATTIİzmir'deki yatırım ve projelerini anlatarak konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente 5 yat limanı yapacaklarını, 28 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini, 14 baraj daha inşa edeceklerini belirterek, şöyle dedi:"Burası çok önemli; büyükşehirlerde suyu kim temin eder biliyor musunuz? Büyükşehrin temin etmesi lazım. İstanbul'un suyunu bu kardeşiniz getirdi, dağları deldi. İzmir susuzdu. İzmir'i susuz bırakamazdık. Ne yaptık? İnşa ettiğimiz Gördes Barajı ve 100 kilometre uzunluğundaki dev isale hattıyla İzmir'e su temin edip şehrin en önemli sorununu biz çözdük. CHP'li belediye değil biz çözdük. 525 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sulama tesisleriyle 129 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Beydağ Barajı'nı kim yaptı? Biz yaptık. CHP bunları yapamaz. İzmirli çiftçilerimize Bay Kemal diyor ki 'Çiftçilerimiz bitti'. Sana resmi rakam veriyorum; 3,8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik, 3 yeni organize sanayi bölgesi 4 tekno park kurduk. Şimdi de İzmir'de Serbest Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi kurmak için hazırlıklara başladık. Ayrıca gıda ve tarım vadisi de kurmayı planlıyoruz. İzmir'deki yatırımcılarımızı 60 katrilyon liralık destekleyerek 122 bin kişilik ilave istihdam yarattık. Un var, şeker var sadece bunları helvaya dönüştürecek usta lazım. İşte Zeybekci."'HRİSTİYANIN AĞZIYLA KONUŞUYORSUN'Yeni Zelanda'da yapılan terör saldırısının görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:"Bölücü terör örgütü avuçlarını ovuşturuyor bu seçimin sonuçlarını bekliyor. Dünyanın öteki ucundaki cani katlettiği silahın üzerine doğrudan doğruya ülkemizi ve milletimizi hedef alan semboller çiziyor. Dünyadaki liderler bunu İslam'a ve Müslümanlara bir saldırı olarak niteliyorlar. Ancak bunun adını koymuyorlar. Bu bir Hristiyan terörü diyemiyorlar. Ama İslami terörü hemen söylerlerdi. O zaman Batı'ya sesleniyorum. Niye bunu söylemiyorsunuz? Ama burada bir şey daha var. Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın siyasetçi bu saldırının sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye çalışıyor. Şu Bay Kemal'in söylediğine bakın; 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Yahu sen ne menem bir adamsın ya. Bu ifadeyi nasıl kullanırsın. Şimdi ben diyorum ki; CHP'ye gönül veren kardeşlerim, 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek misiniz? Niye Hristiyan dünyasından demiyorsun da İslam dünyasından diyorsun. Bu adam Müslüman mı, Hristiyan. Sen de aynen Hristiyanın ağzıyla konuşuyorsun. 31 Mart'ta benim milletim Allah'ın izniyle karşısındakilere de HDP'ye, Bay Kemal'e dersini en güzel şekilde verecektir. Zaten bu Bay Kemal, 15 Temmuz gecesi 23.25'te Atatürk Havalimanı'na indi. 01.15'te ben indim. Bay Kemal FETÖ'cülerle beraber dayanışma içinde olduğundan onu tankların arasından aldılar, doğru Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Ben Atatürk Havalimanı'na indim görüşmelerimizi yaptık. Darbeyi bitirene kadar havalimanındaydık. Bay Kemal ne diyordu? 'Darbe olursa ilk defa tankın üzerine ben çıkarım' diyordu. Sen ürkeksin, korkaksın. Senden bir şey olmaz. Arif Nihat Asya'nın dediği gibi 'Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan' sözüyle hareket ettik. Biz yürüdük, milyonlar yürüdü. İzmir'e de böyle bir korkak ve onun adamı yakışmaz. İzmir'den mertler çıkar. İnanıyorum ki, İzmir 31 Mart'ta bunun hesabını soracaktır. Siz kendinizi nasıl tarif ederseniz edin. Bu tasniften ve sonuçtan kurtulamazsınız. Bizim namaza, Rabiamıza, bekamıza hassasiyetimiz bundandır."'SAVUNMA SANAYİMİZİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYORLAR'Avrupa Parlamentosu'nun raporuna da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:"Avrupa Parlemantosu'nun tamamı bölücü. Terör örgütünün FETÖ'nün argümanlarıyla bize saldırıyorlar. Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunda engel olma çalışmamız kritik bir dönemden geçiyor. Ne diyorlar? 'AB ile müzakereyi durduralım.' Haydi senin aldığın kararların kıymetiharbiyesi yok ama AB böyle bir karar alsa ne kadar güzel olur, hayırlı olur. Biz de böyle bir karar almanızı bekliyoruz. Ama alamazlar. Ah kardeşlerim fazla konuşturmayın beni. Alamazlar. Burada tüm gözler 31 Mart'ta saklı. Savunma sanayimizi biliyorsunuz; onu baltalamaya çalışıyorlar. Onu yapamayacaksınız. Onun için diyoruz ki, 31 Mart bir beka seçimi. Bunun için İzmir'e, Ege'ye, 81 vilayetimize 82 milyon vatandaşımızın her birine inanıyorum."HALKI SELAMLADILARCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra kürsüye çıkan Devlet Bahçeli ile birlikte el ele vererek, halkı selamladı. Erdoğan ve Bahçeli, canlı bağlantı ile yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı'nı hizmete açtı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da miting için Antalya'ya geçti.- İzmir