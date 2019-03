Erdoğan: "Chp'lileri de Kurtaralım Yoksa Bu Adam Gitmez"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bu adama 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek miyiz, Osmanlı tokadı atmayacak mısınız? O koltuktan kalkması gerekiyor ama kalkamaz, yapıştı kaldı. 31 Mart'ta CHP'ye gönül veren kardeşlerimi de kurtaralım, yoksa bu gitmez" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye ve ilçe başkan adayları kalabalığı selamladı. Antalya'ya övgüler dizerek sözlerine başlayan Erdoğan, Antalya'nın turizmin başkenti, tarımın kalbinin Antalya olduğunu dile getirdi.Antalya'yı hürmetle selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya'nın ayrı güzel her ilçesini selamlıyorum. 120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. Sayın Bahçeli ile birlikte bu kampanyada Cumhur İttifakı iki lider bir arada halkımıza hitap ettik. Muhteşem mitingi gerçekleştirdik. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirli kardeşlerimizle hasret giderdik. Bu kez İzmir'de farklı heyecan ve coşku gördüm, Antalya'da da bir başka coşku ve heyecan var. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah taze sayfa açacağına, yeni başlangıç yapacağın inanıyorum" dedi."Haçlı artıkları titresin"47 gün sonra yeniden Antalya'nın misafiri olduklarını anımsatan Erdoğan, "Bir kez daha dosta geldik, Antalya'ya geldik. Sizlerle dertleşmeye, özlem gidermeye geldik. Vefanız için, dayanışma ve meydanlara sığmayan aşkınız için teşekkür ediyorum. Antalya böyle coştukça, gürledikçe, iradesine ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Bizi bağrına bastıkça kimse bizi yolumuzdan alı koyamaz. Antalya dik ve sağlam durdukça hiçbir haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Size soruyorum, öyle bir ses verin ki kendini bilmez haçlı artıklarının yürekleri titresin, 565 yıldır İstanbul'un fethinin içlerine sindiremeyen Bizans heveslerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristleri kabusu olsun. Pensilvanya'daki hainin Kandildeki katillerin dizlerinin bağı çözülsün" ifadelerini kullandı."Laf değil eser üretiyoruz"Sadece rükuda Allah'ın huzurunda rükuda eğildiklerinin altını çizen Erdoğan, Başka hiçbir yerde değil. Gençler sevgi sözde değil özdedir. Sevgi dilde değil gönüldedir, kalptedir. Cananı millet olmayan sevdası vatan olmayan, bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara'ya sıkışıp kanalar bizim sadece son beş yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemezler. 17 yıldır gönülden yaparsan gönüller kazanırsın inancıyla vatanımıza milletimize olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Biz CHP'nin başındaki zat gibi iftira değil hizmet üretiyoruz" diye konuştu."2.5 milyon Mehmetçik Vakfına"Muhalefetin başındaki zatın işinin gücünün yalan olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sabah yalan akşam yalan ne oldu açmış eline kağıtları Man adası, Man adası, davayı açtım kazandım. 2.5 milyonu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Önemli bu. Anlamaz bundan Bay Kemal. Değerli kardeşlerim bunlarla da kalmayacağız. Bu adamın yalan ve müfteri olduğunu ispat etmek lazım. Bugüne kadar şehirlerimiz arasında ayrımcılık yaptık mı, insanımızı kamplara ayırdık mı? Kimsenin inancına,kılık kıyafetine, hayat tarzına müdahale ettik mi? Biz inancına hayat tarzına kefiliz. Bunda bir oyuna giremeyiz. Yasakları değil özgürlükleri vesayeti değil demokrasiyi savunuyoruz. Çıkmış biri Hatay Belediye başkanı oy yoksa hizmette yok diyor. Sen belediye başkanısın bunu nasıl söylersin. Senin görevin hizmeti yapmak. Ama biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. İşte bunlar CHP' ne demektir çöp, çukur çamur, birde çarpık yapılaşma, yolsuzluk, yasaklar yokluk her şey var. Bütün bunlara rağmen bizim Güney Doğu'da oy aldığımız yer var milletvekili çıkaramadığımız yer var. Biz buralara da hizmet götürdük. 780 bin kilometrekarenin 82 milyonun cumhurbaşkanıyım." dedi."17 senede Antalya'ya 49 katrilyonluk hizmet"Antalya'ya 17 senede 40 katrilyonluk yatırım yaptıklarını kaydeden Erdoğan, kürsüden ne söz verdilerse hepsini yerine getirdiklerini belirtti.Antalya'ya eğitimde 2.1 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "9 bin 431 adet yeni derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite kurarak üniversite sayısını beşe yükselttik. Üniversite öğrencileri için 9 bin 148 kapasiteli yurtlar açtık. Toplamda 4 bin 750 kişilik beş adet yüksek öğrenim yurdu daha açacağız. 33 bin kişilik stadyum, 10 bin kişilik spor salonu ve her ilçeye yeni gençlik merkezileri ve spor tesisleri kazandırıyoruz. Eski stadyumun yerine millet bahçesi yapıyoruz. Antalya'daki 29 tarihi eseri restore ettik. CHP sosyal devlet kavramının içini boşaltırken biz onu en güzel şekilde tatbik ettik. Türkiye'de 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Dünyada yok bu. Ne ABD'de ne Avrupa'da var. Engellilerimize, yaşlılarımıza muhtaçlara sahip çıkıyoruz. Ama Bay Kemal'e sorsan tam tersini söyler. Yalan bol" dedi."Çalkaya'ya tapu"TOKİ aracılığıyla 4 bin 432 konutu hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, "İmar barışıyla 400 bin Antalyalı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Kepez'de mülkiyet sorununu hallettik. 43 bin tapu dağıtıldı. Durmak yok yola devam. Fatih Mahallesinde tapu takas işlemlerini tamamladık. Bizimle CHP arasındaki zihniyet farkını göstermesi açısından bunlar çok önemli. Siyasetçi meydanlarda söz verip sonra sözünün üzerine yatan değil, sözünün eri olan kişidir. Antalya'da söylediğini Ankara'ya gidince unutmamaktır. 16 Haziran mitingimizde Çalkaya'da tapu sıkıntısını halletme sözü vermiştik. Yaparsa AK Parti yapar. Söz verdiğimiz gibi 1500 hektarlık Çalkaya'da tapuları dağıtmaya başlıyoruz" şeklinde konuştu."Antalya hizmetleri"Antalya'ya 18 tünel yapıp dağları deldiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Ferhatız, Ferhat dağları delerek Şirine kavuştuk kavuşuyoruz. Ferhat Şirine ulaşacak. Antalya'yı İzmir'e bağlayacak hızlı tren projesi var. Bu hattın etüt çalışması devam ediyor. Antalya'yı güney illerine hızlı trenle bağlayacak olan Antalya, Kayseri hızlı tren hattı ilerliyor. Antalya havalimanı kapasitesini 35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdık. Gazipaşa havalimanı yaptık. Şimdi Batı Antalya havalimanı için çalışma yapıyoruz. 2022 yılına hizmete açacağız. Antalya bizim vitrin, marka şehrimizdir. Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyunu karşılamak için hat kurduklarını kuruyoruz. Antalya'da önceki ay yaşanan hortum felaketinin yaralarını sarıyoruz. Afetzedelerin yaralarını sarmak için 20 milyon lirayı şehrimize gönderdik. Hasar durumuna göre valiliğimiz eliyle bu paraları dağıtacağız" diye konuştu."CHP'liler de bu adamdan kurtulsun"CHP'nin başındaki zatın çiftçileri istismar etmeye çalıştığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söylediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İftira üstüne iftira atıyor. Bu adam siyaset yapamaz. 31 Mart'ta gelin defterini dürelim. CHP'ye gönül verenleri de bu adamdan kurtulsun. Bu zatın meselesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Emekçi, üretici, çiftçi dostu olan bizim iktidarımızdır. Çiftçiye 17 yılda 127 katrilyonluk destek ödemesi yaptık. Bu yalın ilk üç ayında 8 milyar 777 milyar liralık desteği sağlamış olacağız" dedi."Stokçulara göz yumdurmayacağız"Meyve sebze üretimi kadar piyasanın da denetlenmesi gerektiğini vurgu yapan Erdoğan şunları kaydetti:"Serbest piyasada, spekülatörön cirit attığı, isteyenin istediği gibi at koşturduğu bir alan değildir. Benim üretici kardeşlerimi sömürdükleri bir ortam değildir. Kim piyasayı manipüle ediyorsa, fiyatları anormal bir şekilde tırmandırıyorsa, devlet de vatandaşın hakkını korumak için gereğini yapacaktır. Tanzim satış noktaları, bazı fırsatçıların önünü kesmek için devreye aldığımız bir sistemdir. Biz kimsenin meşru ticaretine müdahale etmiyoruz. Sadece çiftçilerimizi, üreticilerimizi bu fırsatçılardan korumaya çalışıyoruz Önümüzdeki dönemde denetimleri daha da artıracağız. İster gübre, ister ilaç olsun, ister domates, patates üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Stokçuluk yapanlara göz yummayacağız."Siyasetin özünde bir hizmet yarışı olduğunu vurgulayan Erdoğan, CHP'nin kol kola olduğu dörtlü çetede terör örgütü, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi olduğunu söyledi."Yapıştı kaldı"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemlerinden dolayı eleştiren Erdoğan, "Yazıklar olsun sana. Senin haddine mi? Sen ne densiz bir insansın. Bu adama 31 Mart'ta haddini bildirmeyecek miyiz, Osmanlı tokadı atmayacak mısınız? O koltuktan kalkması gerekiyor ama kalkamaz, yapıştı kaldı. 31 Mart'ta CHP'ye gönül veren kardeşlerimi de kurtaralım, yoksa bu gitmez. Her seçimi kaybetti ama koltuğu kaybetmedi" ifadelerini kullandı."Bu adam Kürt bile değil, ama Kürtler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor"Antalya'da CHP'nin meclis listelerinde aday gösterdiği HDP'li eski bir siyasetçinin yer aldığı bir videoyu alana izleten Erdoğan, ardından da HDP'li siyasetçilerin terör örgütü PKK'ya yönelik sözlerinin bulunduğu videoyu izletti.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temel'e eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bu adam Kürt bile değil, ama Kürtler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Türkiye'de Kürdistan var mı bizim Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemiz var. Biz de Kürdistan yok, ama sen Kürdistan yaşamak istiyorsan, Kuzey Irak'ta öyle bir yer var, defol git. Biz sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Topunuz gelin topunuz. 15 Temmuz'da geldiniz 16 saatte işinizi bitirdik. Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de inlerine girdik. Yine kovalayacağız" diye konuştu."Antalya'daki listedeki terörist"Bir teröristin Kepez CHP listesinde yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hale bak, benim kardeşlerim bunu görmeli, oyunu bozmalı. Bunu Antalya'da yaşatanlar Türk siyasetin yüz karalarıdır. Dünyanın hiçbir yerinde siyasetin kalibresi bu kadar düşürülmemişti. Koltuk uğruna, seçimde bir belediye daha fazla almak adına daha önce hiçbir siyaseti parti böyle bir rezalete bulaşmamıştı. Bunlara sorsanız Gazi Mustafa Kemal'in partisiyiz, Atatürkçüyüz iddiasında bulunurlar. CHP'nin başındaki zata sorsanız, 'Terör örgütüne destek verenlerin Allah belasını versin' diyor. Ama yanındalar, berabersiniz, el ele kol kolasınız, kimi aldatıyorsunuz. Bay Kemal'ın yeni yoldaşı hanımefendiye sorsanız, 'Biz milliyetçiyiz, vatanperveriz' derler. Bunların adı bölücülere koltuk değnekliği yapmak değil mi? Bunların adı terör örgütlerinin uzantılarını belediyelere sızdırmak değil mi? Kandil'in çıkara için milli iradeye pusu kurmak değil mi? Siz kimi oyuna getirmeye çalışıyorsunuz. Benim Antalyalı vatandaşım bu tezgaha gelir mi? Benim CHP'ye gönül vermiş böyle bir rezaleti kabul eder mi? Bu dört kafadar Türk milletini tanımıyor. Bunlar resmen 82 milyonun aklı ve irfanıyla dalga geçiyor" dedi.Akşener ve Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Bay Kemal ve hanımefendi, HDP, bunları hakikati açıkça kabullenmek yerine sürekli kaçak güreşiyor. Sorularımıza dürüstçe cevap vermek yerine sabah akşam bize hakaret ediyor. Kirli ittifaklarını, kanlı pazarlıklarını yüzlerine çarpınca koro halinde bize saldırıyor. Bay Kemal ve hanımefendi çıkmış, benim CHP, İYİ Parti'ye, Saadet'e ve HDP'ye oy veren vatandaşlarıma terörist dediğimi iftirasını atıyorlar. Ben asla o siyasi partilere oy verenlere terörist demedim, diyecek kadar da bu işi bilmeyen biri değilim. Benim terörist dediğim yönetici takımdır. Yargıda ciddi bir mücadele veriyoruz. Hanımefedinin Denizli'de ve Aydın'da 'Vatandaşlarıma Cumhurbaşkanı'nın terörist dediğine yönelik söylemlerine yönelik yargıda hesaplaşacağız. Hiçbir yerde böyle bir ifade kullanmadım, belgeleyemezler. Bunun altında Cumhurbaşkanı olarak kalmam, kendisine ilk etapta 250 milyonluk tazminat davası açtım. İddiaları, iftiraları ispat etmeye çağırınca seviyeyi aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Bunların millete söyleyecekleri, projesi hedefi olmayan çapsızlardır. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bölücülerle, Kandil'le, FETÖ'cülerle, Taksim'de ezanı ıslıklayanlarla, edepsizlerle kurdukları ittifak her gün deşifre oluyor. Millet ittifakın asıl kime hizmet ettiğini görüyor. 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorum."Konuşmasının ardından Erdoğan, kalabalığa çay poşetleri dağıttı.Erdoğan, Aksu'nun Çalkaya Mahallesi'nde mülkiyet sorunu çözülen sahiplerinden bazılarına da tapularını verdi. - ANTALYA