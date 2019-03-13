Erdoğan: CHP Örtüsü Altında PKK'lılar Belediyelere Sızdırılmaya Çalışılıyor (2)

Kaynak: DHA

"35 KİLOMETRELİK KANAL ANKARA'YI ŞEHRİMİZE KAZANDIRIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaş ilçesinde toplu açılış töreninde konuştu. 31 Mart seçimlerine 18 gün kaldığına dikkat çeken Erdoğan, Mogan Gölü'nün dip çamurunun temizlendiğini anımsatarak, "Aynen Haliç'i de biz böyle temizledik. Bunu kim yaptı? Mehmet Özhaseki kardeşimiz, Çevre Şehircilik Bakanıyken yaptı. Bu ne demektir? İş bilenin, kılıç kuşananın. Bu kardeşiniz 4.5 yıl daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı mı? İnşallah, Mehmet kardeşimle Ramazan kardeşim 5 yıl onlar da büyükşehir ve ilçede belediye başkanlığı yapacak mı? Vereceğiz el ele, üçlü olarak hem Gölbaşı'nı hem Ankara'yı daha da tırmandıracağız sizlerle. Sizin desteğiniz çok önemli. Onun için sandıkları patlatacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.KANAL ANKARAEymir Gölü ile Mogan Gölü'nü birbirine bağlayan Millet Bahçesi kurulacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet Bahçemizi de içine alan, İmrahor'dan başlayıp Mogan'a kadar uzanacak 35 kilometrelik Kanal Ankara projesi ile şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz" dedi.'BUNU CHP KISKANIYOR'Gölbaşı'nın Türkiye'nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin burada kurulduğunu ifade ederek, "Bunu CHP kıskanıyor, 'Uzay Merkezi'nin, uydunun ne işi var' diyor. Bu ittifak böyle bir ittifak" diye konuştu.'TÜM UMUTLARINI 31 MART'A BAĞLAMIŞ DURUMDALAR'Türkiye'de önemsiz seçim olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı, hesap yaptığı, güç kullandığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Biz işte bunun için 31 Mart'ın beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Elini vicdanına koyarak, ülkemize ve çevremize bakan herkes, bu gerçeği teslim etmektedir. Sınırlarımızın ötesinde ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri, tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Türkiye üzerinde gözleri olan güçler gözlerini 31 Mart'a dikmiş bekliyorlar. Ülkemizin içinde ne kadar ezanımızla, bayrağımızla, vatanımızla, milli iradeyle, demokrasiyle, geleceğimizle sorunlu kesim varsa, hepsi de tüm güçleriyle 31 Mart'a yüklenmiş durumdalar. Sizler bu seçimde sadece büyükşehirde ve ilçenizde belediye başkanlarını seçmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm bu hesapları da bozacaksınız" açıklamasında bulundu.'KORKULARINDAN BAYRAĞIMIZI ASIYORLAR'HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı okunmadığını ve Türk Bayrağının asılmadığını söyleyen Erdoğan, "Şurada son zamanlarda ufak sembolik bir bayrağımızı oraya asıyorlar, korkularından" dedi. Belediyecilik konusunda kimsenin ellerine su dökemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyecilik bizim işimiz, ideolojik kaygıların ön plana çıktığı veya bireysel inisiyatiflerin belirleyici olduğu yerler dışında her yerde milletimizin tercihinin gönül belediyeciliğinden yana olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.'IRAK'IN KUZEYİNDE KÜRDİSTAN VAR, BUYURSUN ORAYA GİTSİN'HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Kürt olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Bu sirk cambazı. Benim ülkemi bölme gayreti içine giren bir adama benim halkım en güzel cevabı verecektir. Ülkemizde Kürdistan var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara bölgemiz var. 780 bin kilometrekareyle bu vatan bölünemez. Böyle bir gayretin içine girenler hesabını verir. Kadın ne diyor? 'Biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye bunlara dayadık'. Ben de diyorum ki, 'Biz sırtımızı bu aziz millete ve Allah'ımıza dayadık' bunlara göz açtırmayız. Ne diyor, heykelini dikecekmiş. Nerede dikeceksin? O şimdi cezaevinde dikiyor zaten" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Mitingden görüntü-Erdoğan'ın konuşmasıHaber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,