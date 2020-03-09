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Erdoğan: CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek(ek fotoğraflarla)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesiminin açılış töreni sonrası Silivri Belediyesi ve Silivri Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

09.03.2020 01:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 01:23
Erdoğan: CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek(ek fotoğraflarla)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı- Çatalca kesiminin açılış töreni sonrası Silivri Belediyesi ve Silivri Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sonrasında Silivri'de vatandaşlara hitap etti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca, Silivri, Kınalı, Politika
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