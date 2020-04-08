Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

08.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:10
Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Şi Cinping, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü

Son Dakika Politika Haberleri

18:40: İslahiye ve Nurdağı'nda 24 kişi karantinaya alındı - Haberler 18:39: Karabük-Bartın sınırında denetimler sürüyor - Haberler 18:38: MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine... - Haberler 18:38: Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 18:36: Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 16:05: Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler