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Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından Libya'da yürürlüğe giren ateşkesin barışçıl sürece girilmesi için fırsat penceresi açacağını söyledi.

13.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:16Erdoğan-Conte ortak basın toplantısı
Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye ve 'nın çağrısının ardından 'da yürürlüğe giren ateşkesin barışçıl sürece girilmesi için fırsat penceresi açacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşmede birçok konuyla birlikte Libya konusunu da ele aldıklarını belirten Conte, "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum." dedi.
Conte, Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını ifade etti.
Conte, "İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması." diye konuştu.
(Sürecek)

İtalya, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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