Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erdoğan: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Millete Sesleniş' konuşması yapıyor: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik

30.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:46
Erdoğan: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.54'te başladı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Erdoğan: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü
KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
ABD’deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı’na ülkesinden tepki yağdı Haberler
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak

Son Dakika Dünya Haberleri

22:40: İstanbul'da korona virüs yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı - Haberler 22:36: Çatalzeytin'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler 22:34: Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı - Haberler 22:34: Ahmet Koç ve Cansu Koç, TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verdi - Haberler 22:33: Hamile kadın korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı - Haberler 21:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı - Haberler 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler