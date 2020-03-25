Erdoğan: Covid-19'un yayılma hızını 2-3 hafta içinde kıracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız"
25.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız"
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Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Dünya