Erdoğan, Cuma Namazını Hazreti Ali Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.<br><br>Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camisi'ne geldi.<br><br>Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.<br><br>Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.