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Erdoğan, cuma namazını pakistan cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı

Erdoğan, Cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldıPakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6.

14.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:32
Erdoğan, Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı
Pakistan, (DHA)- Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.
Pakistan'daki resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Erdoğan, Cuma namazının ardından Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı.
Erdoğan, cuma namazını pakistan cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı

Pakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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