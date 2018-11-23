Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin İçinde 5 Milyon Cildi İhtiva Edecek Dev Bir Kütüphaneyi...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılışı ve Kütüphane Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul'umuzda, tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5-6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak."
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