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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ekvator Büyükelçisi Puma Puma'yı kabul etmeden önce Külliye'deki yeni Hereke halısını tanıttı. Erdoğan, tören salonuna yeni serilen halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli" dedi.

22.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:30

Recep Tayyip Erdoğan, dün Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma'yı kabul etti. Kendisini görüntüleyen gazetecilere seslenen Erdoğan, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli" şeklinde konuştu.

"BU HALI YERLİ VE MİLLİ"

Fanny De Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek, "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli." dedi. Öte yandan, Erdoğan, Hereke halı fabrikası çalışanlarını kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Puma, Ekonomi, Güncel


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