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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

04.10.2019 16:00Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kütüphanede incelemelerde bulundu.
Bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı.
Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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