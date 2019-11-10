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Erdoğan: Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

10.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:00Erdoğan: Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır." dedi.

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir." ifadelerini kullandı.
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Mustafa Kemal Atatürk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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