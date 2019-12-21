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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesine ilk yorum: Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilen 2020 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'yla ilgili olarak "Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi. Erdoğan, mesajını Twitter'dan sesli olarak paylaştı.

21.12.2019 08:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:48

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum." dedi.

Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Twitter'dan sesli bir mesaj yayımladı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Erdoğan mesajını, "Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesine ilk yorum: Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum

Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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