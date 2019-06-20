Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin olarak, "Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik" dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

"ANKETLER SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILIYOR"

Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak; sizlere de en ideal neticeyi verecektir.

"ÇIKAN NETİCE KABULÜMÜZ OLACAKTIR"

Sizin bir şeyi görmenizi istiyorum. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'da AK Parti 39 belediyenin 25'ini almıştır. Bunun yanında Meclis'in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti'dedir. Başkan vekilliklerinin tamamı. Ortada bir topal ördek vardır. Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır.