Erdoğan'dan 6 maddelik paylaşım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" diyerek altı maddelik bir açıklama paylaştı.

Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından 6 başlıklı bir paylaşım yaptı.

"Şu hususları gayet açık ve net şekilde altını çizerek tekrarlamakta fayda görüyorum" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bir: Türkiye S-400 savunma sistemlerini almıştır.

İki: Türkiye, F-35 uçaklarının sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır.

Üç: Doğu Akdeniz'de Türkiye'ni ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz

Dört: Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Celabrus- Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak, Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz.

Beş: Bugün ayağımıza vurulmaya çalışılan ekonomik prangaları da inşallah en kısa sürede parçalayıp atacağız.

Altı: Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların hepsinin de farkındayız ve bu tuzağa asla düşmeyeceğiz."

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: