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Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara çağrı: Dışarı çıkmayın evinizde oturun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini belirterek "devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında olduğunu" söyledi.

22.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:15
Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara çağrı: Dışarı çıkmayın evinizde oturun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini belirterek "devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında olduğunu" söyledi.

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 vatandaşın daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Twitter hesabında bir mesaj paylaştı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : fahrettin koca, Dünya

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