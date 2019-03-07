Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "2023 hedeflerimize kararlılıkla yu¨ru¨rken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık tu¨ru¨ olan cinsiyetçilik gözlu¨ğu¨ ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 8 Mart
Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
mesajında, emekleri, sevgi dolu yu¨rekleri ve fedakarlıklarıyla du¨nyayı gu¨zelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınların Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨'nu¨ tebrik ederek, "Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, kadını ve erkeği madalyonun iki yu¨zu¨ gibi telakki eden bir medeniyetin mensupları olan bizler, göreve geldiğimiz gu¨nden bu yana aile hayatında, iş du¨nyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tu¨m alanlarda kadınların statu¨su¨nu¨ hak ve adalet eksenli bir anlayışla yu¨kseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
"Kadınlarımızı daha ileriye taşımakta kararlıyız"
Kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldıklarını, imkanları sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bundan sonra da 2023 hedeflerimize kararlılıkla yu¨ru¨rken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık tu¨ru¨ olan cinsiyetçilik gözlu¨ğu¨ ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Başta siyaset, ekonomi ve eğitim olmak u¨zere toplum hayatında kadını dışlayan bir anlayış benimsenmesi, kuşkusuz sadece kadınlar için değil, bu¨tu¨n toplum için bu¨yu¨k eksikliktir.
Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece u¨lkemizin değil, tu¨m du¨nya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz
konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en bu¨yu¨k desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."
"Öz gu¨veni yu¨ksek kadınlarımız geleceğe yu¨ru¨yu¨şu¨mu¨zde en önemli gu¨vencemiz"
"Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tu¨m kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve öz gu¨veni yu¨ksek kadınlarımız geleceğe yu¨ru¨yu¨şu¨mu¨zde en önemli gu¨vencemizdir." ifadesini kullanan Erdoğan, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirilen kadınlar başta olmak u¨zere Türkiye
'nin bekası, milletin istikbali için şehit olan tu¨m kadınları şu¨kranla yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyor, kadınıyla, erkeğiyle tu¨m vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Güncel
Kaynak: AA