Erdoğan'dan AB'ye sert sözler: Vakti saati geldiğinde o kapılar açılır

105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik sert ifadeler kullandı. Mültecilerle ilgili AB ülkelerinin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar. Vakti gelince o kapılar da açılır" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Yeni kaymakamlarımıza görev hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim gözümüzde başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden ayrıldıktan sonra da uzun yıllar ismi hayırla anılan kişidir. Siz Cumhurbaşkanınızın gören gözü duyan kulağı konuşan dili olmalısınız.

"GEREKENİ YAPTIK, YAPACAĞIZ"

Şimdi yine uluslararası bir mücadele içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor, biz dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Kolay değil 911 bin km sınır. Bu bağıranlar , çağıranlar , konuşanlar burada hiç sınırı var mı? Yok. Sınırımızda taciz yapılıyorsa gerekeni yaptık, yapacağız.

"ÖNCE BİR AYNAYA BAKIN"

Cezayir'de bir o kadar insanı öldüreceksin. Utanmadan sıkılmadan bize akıl vereceksin. Önce bir aynaya bakın. Ecdadımız tarihi süreç boyunca vakarlı duruşundan taviz vermemiştir. Ecdadımızın vakarlı duruşundan asla taviz vermeyiz.Küresel düzeyde yeniden yapılanma sancıları yaşanan dönemin mücadele alanı Suriye topraklarıdır.

"BU KONU GÜNDEMİMİZE YENİ GİRMEDİ"

Suriye krizinin başladığı günden bberi sınırlarımızın güvenliğini sağlama çabası içinde olduk. 2015'te G20 Zirvesi'nde dünya liderlerine güvenli bölge teklifini sunduk. Bu konu gündemimize yeni girmedi. Obama döneminde girdi.

AB ÜLKELERİNE ÇOK SERT SÖZLER

Avrupa'dan yükselen ve buram buram riyakarlık kokan sözlerin bizim nazarımızda bir değeri yoktur. Avrupa Birliği'nin sonu işte bu samimiyetsizliği, ikiyüzlülüğünden gelecek. Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar. Vakti saati gelince bu kapılar açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Bu iş nasıl oluyormuş sizleri de bir görelim.

Terör örgütlerini inlerinde vurarak adeta felç ettik. Yurt içinde de teröristlere göz açtırmadık. Bizim Suriye'de Türkiye'de Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle ta kendisidir. Askeri seçeneğe daima en son çare olarak baktık. Bizi süreç buraya getirdi. Verilen sözler tutulmazsa planlarımızı kendi imkanlarımızla yaparız.

"BUNLARI AZDIRIYORSUNUZ"

Bir şeye üzülüyoruz. Devasa ülkelerin liderleri bu terörist başlarını yanlarına alıyorlar, onları masalarına oturtuyorlar. Teröristi siz karşınıza aldığınız terörle mücadele olur mu? Bunlara prim veriyorsunuz, bunları şımartıyorsunuz, bunları azdırıyorsunuz. Siyasete ve diplomasiye olan saygımız gereği attığımız her adımdan önce muhataplarımızı bilgilendirdik. ABD'yi, Rusya'yı, İran'ı bilgilendirdik. Sınırlarımızda oluşturmak istenen terör koridorunu yıkmak için kimseden izin almayız.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 795'i buldu. Hani konuşuyorlar ya 'Suriye Milli Ordusu ile ne işiniz var?' diye. Gördün mü şimdi ne işimiz olduğunu? Onlar Mehmetçiğimizi yalnız bırakmadı. Karşımıza terörist çıkarsa onları tepelemek hakkımızdır. ABD bize bu teröristlerin bölgeden çıktığının belgesini yazılı olarak verdi. Bizim amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünden arındırılmış bölge oluşturmak. Terör örgütü bu bölgelerden ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse biz kendi harekat planımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. 7 askerimiz şehit oldu. Suriye Milli Ordusu'ndan da 96 şehit var. Kontrolümüzdeki alan 4 bin 220 kilometrekareye çıktı. Güvenli bölgeye 1 ila 2 milyon arası sığınmacının dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz.

CENEVRE'DEKİ ZİRVE

Anlaşma olmazsa Suriye'deki kaos bitmez. 30 Ekim'de Cenevre'de yapılacak zirve çok önemlidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü sürecin başarı ile tamamlaması ile mümkün olur. Mutabakatların amacına ulaşması terör örgütlerinin varlığının Suriye topraklarında tamamen sona erdirilmesine bağlıdır.

YPG'li teröristlere üniforma değiştirerek karşımıza getirmeye kalkarlarsa bu oyuna gelmeyiz. Bunun bedelini öyle bir zaman gelir ki canınız yanar, ödersiniz. Barış Pınarı Harekatı ile takke düştü, kel göründü. Türkiye'ye öfke nöbetleri geçirenlere diyoruz ki "artık bu oyun bitti". Buradan tüm dünyayı demokrasi için, hukuk devleti için, insan hakları için YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum."