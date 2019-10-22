Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil

ABD ile varılan mutabakat kapsamında YPG'ye verilen 120 saatlik süre doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verilen sözler yerine getirilmedi. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz" ifadelerini kullandı.

120 SAATLİK SÜRE DOLDU

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

42 TACİZ ATIŞI GERÇEKLEŞTİ

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.