Erdoğan'dan ABD'nin "Mühimmat desteği verelim" teklifine tek cümlelik yorum: Sayın Trump'a ilettim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın gerçekleştireceği görüşmeden beklentilerinin ateşkesin süratle sağlanması olduğunu belirten Erdoğan, ABD'den gelen mühimmat desteği açıklamasına da yanıt verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin "Mühimmat vermek istiyoruz" açıklamasına işaret edilerek Türkiye'nin bu yönde bir talebinin olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, "Ben, Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DAN BİR TEKLİF VAR MI?"

"Ziyaret öncesi Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir teklif var mı?" sorusuna ise Erdoğan, "Şu anda teklif filan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Zaten ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz" cevabını verdi.

Rusya ziyaretinden beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

NE OLMUŞTU?

Önceki akşam Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, dün Suriye-Türkiye sınırında İdlib'den kaçan Suriyeliler için kurulan merkezi ziyaret etti. Burada bir açıklama yapanJames Jeffrey, yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.