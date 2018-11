Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş Kararına Tepki

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:47



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıkladığı karara tepki göstererek, "Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, daha hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili olan PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız. Türkiye'de darbeye teşebbüs eden FETÖ'cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük veya hak arayışına destek olmak değil düpedüz terör-perestliktir, terörist-seviciliktir" dedi."ESKİ ALIŞKANLIKLARINDA ISRARLI DAVRANAN HERKES, ÜLKENİN GELECEĞİNE BİR DARBE VURDUĞUNU BİLMELİ"Erdoğan, "Tüm sektörlerimizle ülkemizi tasarımcı ve üretici konumuna taşımak zorundayız. Bu bir tercih değil mecburiyettir, hem de hayati bir mecburiyettir. Yerlileşme ve millileşme politikamıza aykırı hareket eden, eski alışkanlıklarında ısrarlı davranan herkes, ülkenin geleceğine bir darbe vurduğunu bilmelidir" uyarısı yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 48. Muhtarlar Toplantısı'nda; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bartın, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, İzmir, Kars, Kırklareli, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van'dan muhtarlar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara hitaben toplantıda bir konuşma yaptı. Külliyede 400 kişilik gruplar halinde başlatılan muhtar buluşmalarının artık daha geniş katılımla sürdüğünü ve 2019 yılındaki yerel seçimler nedeniyle toplantılara hız verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin seçimden önce muhtarların tamamına yakınıyla bir araya gelmek olduğunu kaydetti."PKK'YA VERİLEN DESTEĞİ, BU ZALİMLERİN KURBANLARINDAN ESİRGEYENLERİ CİDDİYE ALAMAYIZ"Konuşmasının başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıkladığı karara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, daha hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili olan PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Avrupa'nın hangi şehrine giderseniz gidin, terör örgütü yandaşları diledikleri gibi at koştururken, milyonlarca avro para toplarken, ülkesini ve milletini seven vatandaşlarımıza adeta nefes aldırılmıyor. Türkiye'de darbeye teşebbüs eden FETÖ'cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük veya hak arayışına destek olmak değil düpedüz terör-perestliktir, terörist-seviciliktir.""YERLİLİK VE MİLLİLİK HASSASİYETİMİZİ PAYLAŞMAYANLARLA YOL YÜRÜMEYECEĞİZ"Türkiye'nin siyasetten üretime, spordan medyaya kadar her alanda değiştirmesi gereken alışkanlıkları olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece yerlilik ve millilik konusunun bile, bazı alışkanlıkları değiştirmenin ne kadar güç olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. "Savunma ve güvenlikten sağlığa, haberleşmeden eğitime kadar tüm alanlarda, alttan alta ciddi bir direnişle karşılaştığımızın farkındayız. Siyasetten bürokrasiye ve iş dünyasına kadar her yere sirayet etmiş hastalıklı bir zihniyet, eski alışkanlıklarında ısrar ediyor" sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konumu ne olursa olsun, bizim yerlilik ve millilik hassasiyetimizi paylaşmayan hiç kimseyle yol yürümeye devam etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin istiklali ve istikbali bu konuda kat edeceğimiz mesafeye bağlıdır" dedi.Türkiye'yi tüm sektörlerle birlikte tasarımcı ve üretici konumuna taşımak zorunda olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bir tercih değil mecburiyettir, hem de hayati bir mecburiyettir. Yerlileşme ve millileşme politikamıza aykırı hareket eden, eski alışkanlıklarında ısrarlı davranan herkes, ülkenin geleceğine bir darbe vurduğunu bilmelidir. İster gafletten, ister kasıttan kaynaklansın, bu tür anlayış ve davranışları kesinlikle affetme hakkına sahip değiliz" ifadesini kullandı.- Ankara