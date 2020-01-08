Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun?

Önceki gün gerçekleşen AK Parti MYK ve MKYK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir arasındaki esprili diyalog damga vurdu.

"KILIÇDAROĞLU GİBİ BANA 'TEK ADAM' MI DİYORSUN?"

Kandemir'in sunumu sırasında her bir atamayı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla atanmıştır" diyerek açıklaması üzerine devreye giren Erdoğan, "Niye bana yıkıyorsun, tek başına mı atıyorum ben il başkanlarını? Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun yani?" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'DAN KESİN TALİMAT ALDIK" DEMİŞTİ

Kandemir, önceki gün konuk olduğu canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize; hiç gözünün yaşına bakmayız, birisi yanlışa bulaşmışsa eğer, her türlü yanlışı kastedebiliriz. Hiç kuşkusuz, yani bize ulaştığı anda müdahale etmek boynumuzun borcu çünkü 2 milyon 200 bin pırıl pırıl, tertemiz gayret gösteren insanın emeğini lekeleriz. Bir kişi eğer yolsuzluğa bulaşmışsa, bir kişi eğer toplum genel ahlakına uygun olmayan yanlışın içerisine bulaşmışsa, bir kişi eğer üstten bakar hale gelmişse… Bizim için, bizim temel ilkelerimiz ve değerlerimiz var. Bu ilke ve değerlerin dışarısında hareket eder hale gelmişse ya da bunlara bulaşmışsa burada biz bir dakika tereddüt etmeyiz. Bu büyük mücadeleyi birkaç kişinin kirletmesini müsaade etmeyiz."