Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülke olarak hassas bir süreçten geçtiğimizi belirtirken, AK Partili vekillere de uyarılarda bulundu.

"Arkadaşlarımızın Meclis'e katılım yönünden zayıf olduklarını duydum" diyen Erdoğan, "Bizim gibi böyle bir güçlü partiye yakışmıyor. AK Parti olarak veremezsek bize yazıklar olsun. Hele hele bu dönemde çok daha hassas olmamız lazım. Arkadaşlar sizi bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugüne kadar hep şunu söylerdim. İki devlet bir devlet. Dünden sonra şunu ifade ettim. 5 devlet bir millet. İnşallah Türkmenistan'ıda buraya katmak suretiyle 6 devlet 1 millet olmak üzere bölgede güçlenerek yürüyeceğiz. Bakü'de Türk Konseyi Zirvesi'nde gündemdeki ve bölgemizdeki konuları görüştük. Türk Konseyi Koordinasyon Komistesi'nin kurulmasını kararlaştırdık.

"BİZİM GİBİ GÜÇLÜ BİR PARTİYE YAKIŞMIYOR"

Meclis gündeminde önemli hazırlıklarımız yasa tasarılarımız var. Yargı reformu başta olmak üzere arkadaşlarımızın bunları titizlikle takip ettiklerini umuyorum. Arkadaşlarımızın Meclis'e katılım yönünden zayıf olduklarını duydum. Bu bizim gibi güçlü bir partiye yakışmıyor. Bizim gibi böyle bir güçlü partiye yakışmıyor. AK Parti olarak veremezsek bize yazıklar olsun. Hele hele bu dönemde çok daha hassas olmamız lazım. Arkadaşlar sizi bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım.

"MECLİSİ ETKİN ÇALIŞMA SİSTEMİNE SOKACAĞIZ"

Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin biçimde çalıştırmaya kararlıyız. Meclis'i etkin bir çalışma sistemine sokacağız. TBMM'yi gereksiz yere kilitleyenlere eyvallah etmeyeceğiz.

Suriye'de 9 Ekim saat 16.00'da başlattığımız Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Bu noktaya bir anda gelmedik. Suriye meselesi Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesinin ürünüdür. Ezilen,dışlanan Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle davranılması için ısrarcı olduk.

"NE KADAR SURİYELİYİ MİSAFİR ETTİNİZ?"

Esad rejimine yıllarca, Suriye'de ezilen Kürt ve Türkmen kardeşlerimiz için hakkaniyet çağrısı yaptık. Suriye'de baskı, zulüm, kan hakim oldu. Suriye dışına çıkan 6 milyon Suriye'linin 4 milyonu ülkemize geldi.

Ülkemiz her şartta müttefiklik hukukunun gereklerini yerine getirdi. Ama müttefiklerimizin başka işler çevirdiği ortaya çıktı. Ey Arap Ligi acaba siz ne kadar Suriyeli'yi misafir ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkarttınız. Arap Birliği'nin bir kuruş desteği var mı? AB 6 milyar euro söz verdi. Bizim yaptığımız harcama 40 milyar euroyu aştı.

DEAŞ'ı destekleyen, maddi olarak yönlendiren ülkeler karşımıza DEAŞ düşmanı olarak çıkıyor. Kimin ne rol oynadığını biliyoruz. Terör örgütü DEAŞ, İslam ve müslümanların en büyük düşmanı ve yüz karasıdır.Tıpkı balon gibi şişirilen örgütün foyasını Fırat Kalkanı'nda biz ortaya koyduk. El Bab'da 3 bin teröristi etkisiz hale getirerek DEAŞ balonunu söndürdük.

"DİRENÇLE, HATTA SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Müttefikler, PKK/YPG ile hareket etmeyi tercih ettiler. DEAŞ Fransa'da eylem yaptığında biz oradaydık. Ama DEAŞ Türkiye'de eylem yapınca yanımda kimseyi göremedik.. Avrupa'da Amerika'da yazılan senaryoya ya razı olacak, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık ya da mücadele edecektik. Türkiye'bnib, Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. 'Ya İstiklal ya ölüm' demiş millete başka türlüsü yakışmaz. Meselenin DEAŞ değil, hele PKK hiç değil... Sadece bölgemize yönelik bir projeyi hayata geçirme olduğu çok açık. Barış Pınarı Harekatı'nı yürütüyoruz. Dirençle, hatta saldırıyla karşı karşıyayız. Bu harekatı durdurun diyorlar.

"BU DEVRAN ELBETTE DÖNECEK"

Kimse Türk ordusunun bu kadar hızlı mesafe alacağını düşünmüyordu. Bazı liderler harekatı durdurmak için arıyor. Bunlara güvenilmez. Terörle mücadelede 'size nasıl yardımcı olabiliriz?' diyen neredeyse kimse olmadı. Ey batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler bu devran elbet dönecek."