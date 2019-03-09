Erdoğan'dan Akşener'e Sert Tepki

Kaynak: İHA

Elazığ'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin, edemeyeceğin içinde bunun bedelini ödeyeceksin" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ İstasyon Meydanı'nda partisinin mitingine katıldı. Binlerce kişinin meydanı doldurduğu mitingde Erdoğan, seçim şarkısına da eşlik etti."23'ü 2023'e taşımak için can atan Elazığ" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu millet şehitleri ile yaşar, şehitleri ile var olur. Bu ülke ömürlerinin baharında bir gül gibi kara toprağa düşen yiğitlerin kahramanlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları o oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalacaktır. 14 ay sonra tekrar Elazığ'da olmaktan, siz gakgoşlarla hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu."TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Milletin adamına sahip çıkan vefakar bir Elazığ olduğunu dile getiren Erdoğan, "31 Mart'ta iftiracı müptezellere edep, ahlak, edep dersi vermek isteyen bir Elazığ var. 31 Mart'ta 4'lü yaman çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan gakgoşlar var. 31 Mart'ta kandilin mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir Elazığ var. Bu meydanda yalan, iftira yok. Bu meydanda sadece aşk ve samimiyet var. Sadece dürüstlük, nezaket var. Bu meydanda zillet yok, sadece beka var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Dün malum dünya kadınlar günüydü. Bizim için dünya kadınlar günü bir gün değildir. Dünya Kadınlar Günü batının bir anlayışı. Bizim için Kadınlar Günü her gündür. Niye ana her gün var mı, var. Ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. Analarının ayağının altında cennetin kokusu var. İhmal etmeyin ha. Bak babaların ayaklarının altında demiyor, annelerin diyor. Elazığ vefadır, samimiyettir, milli iradenin kalesidir. Bunun içinde hep bizim yanımızda oldu, bizlere sahip çıktı. 24 Haziran'da yüzde 70 oy oranıyla rekor bir oyla yine bizi bağrına bastı. Bu kardeşinize güvendiğiniz inandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Elazığlı sadece burada değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde Türkiye'de Elazığlı kardeşlerim var. Hepsini telefonla arayıp hepsine 31 Mart'ı hatırlatacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Elazığ'ın teveccühüne layık olacağız. Elazığ ile birlikte tüm Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Elazığ'ın 31 Mart'ta sandıkta istikrar sürsün, Türkiye büyüsün demesini bekliyorum" ifadelerini kullandı."TARİHİMİZ SEÇİM KAZANACAĞINI DÜŞÜNEN ÇAPSIZLARLA DOLUDUR""Siyasetin özünde bir yarıştır, rekabettir, mücadeledir" diyen Erdoğan, "Siyaset bileğinin gücüyle değil sözün gücüyle kalpleri kazanmaktır. Siyaset insanları ortak değerler etrafından bir araya getirme sanatıdır. Siyaset ayrıştırmak için değil birleştirmek için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa PKK'nın desteklediği HDP gibi. Açık söylüyorum onlar bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Geçmişte Türkiye bu tarz pek çok siyasetçi görmüştür. Bu millet yalanlarıyla iftiralarıyla siyaseti kirleten bir çok kifayetsiz görmüştür. Bu ülke CHP'nin Milletvekilliği pazarlığı yaptığı Güneş otel rezaletini, 4 senede 6-7 parti değiştiren fırıldakları bizzat görmüş yaşamıştır. Millet siyasetin kalitesini arttırmak yerine seviyesini aşağıya çekenleri bir yolunu bulup sandıkta defetmiştir. Günlük hayatta yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Siyasette ise yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar. Seçim sandığı önüne gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur. Tarihimiz projeleriyle değil de laf cambazlıklarıyla milletin gönlüne gireceğini inanan bir kifayetsiz muhtelifler çöplüğüdür. Hamdolsun biz 40 senedir siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız" diye konuştu."BAY KEMAL'DAN 2,5 MİLYONUNU ALDIĞIMDA MEHMETÇİK VAKFINA HİBE EDECEĞİM"Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaşantımızda, kişiliğimizde, fikirlerimizde, meydanlarda söylediklerimizle 82 milyonun karşısındayız. Kırk yıllık siyasi hayatımız boyunca her türlü insanı, her türlü karakteri, her türlü siyasetçi tipini gördük. Ülkesine hizmet edenleri de, çıkarlarına tapanları da gördük. Milletin emanetini koruyanları da ona ihanet edenleri de gördük. Darbecilere direnenleri de hainlerle anlaşıp tankların arasında sıvışanları da gördük, Bay Kemal gibi. 15 Temmuz gecesi 23.15'te beyefendi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na geliyor. Tanklar, millet orada. O tankların arasında FETÖ'cülerin müsaadesiyle Bakırköy Belediyesine gidiyor. Bu adam darbecilere karşı tankların önüne ilk başta ben çıkarım diyen Bay Kemal. Yalancı. Akşam yalan, sabah yalan. Bana da attığı iftiraları biliyorsunuz. Açtığım davaları baya kazanıyorum. En son Van Adası diye bir şey tutturdu, grubunda kağıtları çıkartıp salladı. Açtık davayı oradan 2,5 milyon kazandık. Şimdi o itirazlarını yapıyor. İnşallah o itirizlardan da sağlam gelecek ve 2,5 milyonu aldığımda onu Mehmetçik Vakfına bende hibe edeceğim. En ideal yer orası. Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu'nun da bir hayrı olacak. Önce devlet önce beka diyenleri gördük. 3-5 oy için terör örgütlerine taşeronluk yapanları da gördük. Demokratları, özgürlükçüleri de gördük. Yasaklar sürsün diye anayasa mahkemesi kapısında nöbet tutanları da gördük. Bu tiplerin hepsini milletimizin desteği ile son 17 senede 14 kez sandığa gömdük. Muhtar bile olamaz dediler. Bize ömür biçenleri de Allah'ın lütfuyla hamdolsun hezimete uğrattık. Bizim insanımız basiret ve feraset sahibidir. Bizim insanımız kime oy vereceğini, kime yetki vereceğini, kimi yeri zamanı gelince sandıkta tasvir edeceğini çok iyi bilir. Bu millet popülizme, hakarete, yalana asla pirim vermez. Bu millet bölücülerle işbirliği yapıp milli iradeye tünel kazılmasına asla göz yummaz. Benim milletim projeye, esere, doğruluğa, hizmet siyasetine, kardeşlik siyasetine, birlik beraberlik siyasetine oy verir. Bu millet kendini hafife alanı, aşağılayanı, azarlayanı, milletin aklıyla hafızasıyla alay edeni er yada geç ama mutlaka sandığa gömer. Biz CHP'nin başındaki zatın yalanları ile uğraşıyoruz.""MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam başka sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktıklarını söyleyen Erdoğan, "Atalarımız üzüm üzüme baka baka kararır diyor. Bay Kemal'in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı. HDP eş başkanları bir taraftan, hanımefendi diğer taraftan sürekli iftira. Dağdan aracılarla pusular, emir, direktif geliyor, hemen ertesi gün Kandilin mızıkacıları bize saldırıyor. Denizli'de ortak miting düzenlediler. Milletin projelerini, eserlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza müftean ediyorlar. Denizlili kardeşlerimizi, cumhurbaşkanının teröristler dediği Denizliler diyerek selamlıyorlar. Ertesi gün tezgahı Aydın'da cumhurbaşkanın terörist dediği efeler diyerek devam ettiriyor. Anlaşılan bu mızıkacılar önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri her şehri, her ilçeyi, her bir vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya benim milletime hakarete devam edecekler. Elazığ'a gelirler mi bilmiyorum. İnşallah geldiklerinde aynı hataya burada da düşmezler. Şehitler, gaziler, yiğitler, kahramanlar otağı Elazığ'da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakgoşlarda hassastır. Kandil'in mızıkacıları şakalaşacak, komiklik yapacak, gülecek eğlenecek diye terörist yaftasına benim Gakgoşlarım tahammül etmez. Gakgoş'a şakadan da olsa terörist denmez. Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka, komiklik değil, olsa olsa hadsizlik, edepsizliktir. Biz bunların şaka diyerek paçalarını sıyırmaya çalıştığı iftiraları mahkemeye verdik. Mahkemede hesaplaşacağız. Oradan da mutlaka bir şeyler gelecek" dedi."BAK ŞU ANDA BİRİLERİ CEZAEVİNDE SÜRE DOLDURUYOR, AYNI YOLA SENDE DÜŞEBİLİRSİN"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i belirterek, "Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili değil onunla hemen hesaplaşacağız. Milletimizde onlara 31 Mart'ta sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka olurmuş sandıkta gösterecek. İşte muhalefet bu. Muhalefetin seviyesi, kapasitesi, çapı bu. Bunlardan ne köy olur ne kasaba. Bunların ne size hizmet gibi bir derdi nede Türkiye'yin geleceği ile ilgili projeleri var. Bunların ne siyasette dürüstlük gibi değerleri nede ülkemizin bekası gibi hassasiyetleri var. Bunların tek hedefi koltuklarını korumak. Çıkarlarını korumak rant kapısı olarak gördükleri üç beş belediyeyi korumak. Bunların gayesi bize hakaret ederek bölücü örgütün uzantılarıyla girdikleri ittifakı gizlemek. Hatay' da bize saldırıyorlar. Köylüye oy yoksa hizmette yok. Oy yoksa yolda yok. Bunu CHP'lİ belediye başkanı diyor. Böyle bir belediye başkanından hanımefendi niye bahsetmiyorsun. Böyle siyaset olur mu, böyle belediye başkanlığı olur mu? Sana oy verene hizmet vereceksin oy vermeyene vermeyeceksin öyle mi? AK Parti iktidarı olarak biz milletvekili çıkardığımız yere de hizmet götürdük milletvekili çıkaramadığımız yere de hizmet götürdük. Senin görevin oraya o hizmeti getirmek. Hayır diyemezsin ama bunun başındaki genel başkanından bir şey olmaz ki o neki başkanı bu olsun. Getireceksin arkadaş getireceksin bunun lamı cimi yok. Sen orada kendi adına durmuyorsun. Türkiye Cumhuriyeti adına duruyorsun. Getireceksin gittikleri her yerde bizi eleştiriyorlar. Ancak bölücü örgütün uzantılarının tehditlerine, şantajlarına tek kelime dahi etmiyorlar. Kardeşlerim Elazığ'da tüm Türkiye'ye seslenelim. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmaramız var. Ama Kürdistan diye bir bölge yok. Sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun o zaman Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Buyur oraya git. Defol oraya git. Kardeşlerim, işte 31 Mart bunlara bu cevabı verme günüdür. Hanımefendi nasıl beğendin mi bak Kürdistan diyor. Onunla omuz omuza yürüyorsun hanımefendi. Sen Erdoğan'ın ağzından kalkıp halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat edemezsin edemeyeceğin içinde bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın oda ödüyor işte sende ödeyeceksin HDP ödüyor, ödüyor zaten bitmiyor. Bak şu anda birileri ceza evinde süre dolduruyor. FETÖ'cüler dolduruyor. Aynı yola sende düşebilirsin. Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Yalan söyleyemezsin Asla söylemediklerimle bana iftirada bulunamazsın Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir. Ne diyor; biz arkamızı YPG, PYD,PKK'ya dayadık diyor. Ben de buradan sesleniyorum biz de arkamızı Gakgoşlara ve Allah'a dayadık. Yola öyle çıktık. Ne diyor '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıda ne oldu. 1 Temmuz geldi geçti. Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te bunların inine girdik. Gömdük mü? Ta Kandile kadar gittik. Bunları oralarda da gömmeye devam edeceğiz. Milletimin huzuru için birliğimiz ve beraberliğimiz için evelallah Mehmedimiz, polisimiz, F-16'larımız, İHA'larımız, SİHA'larımızla bunların inlerine giriyoruz. Bütün bu rezaletlerden bahsetmek yerine sürekli bizi dillerine doluyorlar bunları konuşmak yerine sürekli bizi hedef alıyorlar. Bay Kemal'in zaten söyleyecek hiçbir şeyi de yok. Diğerlerinin de bunlara tavır almak yerine her defasında hakaret hakaret. Benim CHP'ye İYİ Parti'ye sözde Saadet'e gönül vermiş kardeşlerime bu gerçekleri hiç anlatmıyorlar. Kandile tek laf edemiyorlar. Pensilvanya'ya tek kelime söyleyemiyorlar. YPG, PYD'ye tek bir eleştiri getirmiyorlar, vatandaşın rızkına lokmasına, musallat olan fırsatçılara tek cümle dahi kuramıyorlar kardeşlerim. Bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atsın. Bizim tek bir gündemimiz var. Bizim derdimiz millet. Hedefimiz hizmet. Biz gönüller yapmak ve gönül kazanmak için çalışıyoruz. O güzel Harput türküsünde de dediği gibi 'Kar mı yağmış Harput'un başına kurban olam toprağına taşına.' Bizler de sizin için, Elaziz için taşına toprağına kurban olduğumuz vatanımız için gece gündüz demeden ter döküyoruz" diye konuştu. 17 yılda Elazığ'a 14 katrilyon yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, stadyum, 150 yataklı Palu-Kovancılar Devlet Hastanesi ile Millet Bahçesi'nin yapımına kısa sürede başlanacağı belirterek yapılan hizmetleri de tek tek anlattı. Erdoğan, alanda kendisinin Rizeli olduğunu belirterek, mitinge gelenlere çay dağıttı.(Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç - Mücahid Kantarcıoğlu - Mehmet Hanifi Şahin/İHA)