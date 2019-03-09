Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Elazığ mitinginde konuştu. Erdoğan, Denizli mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle ağır yüklendiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

BU MEYDANDA ZİLLET YOK, BEKA VAR

31 Mart'ta 4'lü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye hazırlanan gakgoşlar var. Bu meydanda yalan yok, iftira yok. Bu meydanda sadece aşk var, dürüstlük, nezaket var. Bu millette zillet yok sadece beka var. Bu meydanda bölücüleri demir yumruk olup ezenler var.

Dün dünya kadınlar günüydü. Bizim için dünya kadınlar günü sadece bir gün değildir. Bu batının anlayışıdır. Ana her gün var mı? Var. Ana varsa insan var. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır'

Elazığlı kardeşlerim önce memleket, demokrasi ve istikrar dedi. Elazığ'a layık olacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel vatanı yeni başarılara yeni zaferlere taşıyacağız. Bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Elazığ'ın 31 Mart'ta bir kez daha sandıkta istikrar sürsün demesini istiyorum.

BU MİLLET 6-7 PARTİ DEĞİŞTİREN FIRILDAKLARI GÖRDÜ

Siyaset özünde bir yarıştır. Rekabettir, mücadeledir. Siyaset bileğinin gücüyle değil, sözün gücüyle kalpleri kazanmaktır. Siyaset insanları ortak idealler temelinde bir araya getirmektir. Birbirine kırdırma aracı değildir. PKK'nin desteklediği HDP gibi... Onlar bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa o siyaseti lekeler. Bu millet CHP'nin Güneş Motel rezaletini, 6-7 parti değiştiren fırıldakları görmüştür. Seçim sandığı önüne gelince bu millet yalancıya dersini verir. Tarihimiz çapsızlarla doludur. Tarihimiz projeleriyle değil laf cambazlıklarıyla halkın gönlüne girmeye çalışan kifayetsizlerle doludur. Bu 40 yıllık siyaset hayatı içinde her türlüsünü gördük. Darbecilere direnenleri de tankların arasından sıvışanları da gördük.

BİZE ÖMÜR BİÇENLERİ HEZİMETE UĞRATTIK

Açtığım davaları kazanıyorum. Man adası diye bir şey tutturdu. Ondan da 2,5 milyon kazandık. O parayı aldığımda onu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu'nun da bir faydası olur. Milletimizin desteğiyle bu tiplerin hepsini son 17 senede 14 kez sandığa gömdük. Ne dediler 'Muhtar bile olamaz.' Bize ömür biçenleri hezimete uğrattık. Allah'ın izniyle sandığa gömdük. Bu millet hakarete, yalana asla izin vermez. Benim milletim esere projeye oy verir.

ONUNLA HEMEN HESAPLAŞACAĞIZ

CHP Genel Başkanı'nın akşam başka gündüz başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Bay Kemal'in yalan furyasına diğer ortakları da katıldı. Sürekli iftira atıyorlar. Dağdan aracılarla direktif geliyor hemen ertesi gün Kandil'in mızıkacıları bize saldırıyor. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkesi terörist damgası vurmaya, terörist demeye devam edecekler. İnşallah aynı hataya burada da düşmezler.

Eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil... Olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Mahkemede hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onun hesabı ağır olacak.

Muhalefetin seviyesi çapı bu. bunlardan ne köy olun ne kasaba. Bunların tek hedefi koltuklarını korumak.

Sen Erdoğan'ın ağzından halkına terörist dediğini ispatlayamazsın. Ödeyeceksin. Ortağın hesabını ödüyor. Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Bu ülkenin cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir.Sürekli bizi dillerine doluyorlar. CHP'ye sözde İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime gerçekleri anlatmıyorlar. Kardeşlerim bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atmaz bizim gündemimiz, hedefimiz millet...