Son Dakika! Erdoğan'dan "Askerlik Kısalacak mı?" Sorusuna Yanıt: Değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında sorulan, "Askerlik kısalacak mı?" sorusuna yanıt , "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bunun sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız. Onlar çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ona göre değerlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ADIM ATACAĞIZ"

"Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız."

"BU HAFTA İÇİNDE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız bunu da kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var. Biz Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Yerel seçim ülkemiz için ciddi yedi düvelin ülkemize saldırdığı dönemde büyük önem arz ediyor. Belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz."

"KALAN BELEDİYELERİ DE AÇIKLAYACAĞIZ"

"Bu seçim 7 düvelin ülkemize saldırdığı dönemde büyük önem arz ediyor. Şu an teknik çalışmaları yürüten arkadaşlar var. Belki bu hafta Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. biz 74 belediyemizi açıkladık. Kalanları da yaptığımız çalışmaya göre açıklayacağız."

"MİT BAŞKANININ KANADA SEYAHATİNDEN HABERDARIM"

"Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada'ya gitti. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını; bundan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım."