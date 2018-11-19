Erdoğan'dan, Yerel Seçimlerde Başkent İçin Adı Geçen Özhaseki'ye: Ankara'da Kayserili Çok mu?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Merhaba" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mehmet Özhaseki arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında bir diyaloğa yer verdi. Zeyrek, Erdoğan'ın "Ankara'da Kayserili çok mu?" sorusundan sonra Özhaseki'nin adaylığa yeşil ışık yaktığını ileri sürdü.

Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

'YILDIZ İSİMLERLE SEÇİMLERE GİRMEYİ PLANLIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her daim kazanmaya odaklanan bir siyasetçi olduğunu söyleyen Zeyrek, "Seçime "standart AK Parti adayları" yerine kazanma ihtimali yüksek "yıldız" isimlerle girmeyi planlıyor." dedi.

Zeyrek, " İstanbul'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi, İzmir'de Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i düşünmesinin altındaki neden de bu. THY Genel Müdürü ve Antalya Valisi başta olmak üzere önemli bürokratların adaylığı da AK Parti kulislerinde bu çerçevede konuşuluyor." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'MHP İSTANBUL VE ANKARA'DAN ADAY GÖSTERMEYEBİLİR'

"Diğer taraftan, muhalefet cephesinde bir taban ittifakı ortaya çıkarsa, AK Parti'nin işi iyice zorlaşır ve yıldız isimler yetmeyebilir." diyen Zeyrek, "Bu çerçevede bu hafta AK Parti ve MHP heyetleri ve liderleri bir araya gelirse, hatta MHP, İstanbul ve Ankara'da aday göstermekten vazgeçerse şaşırmayın." ifadelerine yer verdi.

"ANKARA'DA KAYSERİLİ ÇOK MU?"

AK Parti'den önemli bir kaynağım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özhaseki arasındaki şu diyaloğu aktardı:

Erdoğan: Ankara adaylığı hakkında ne düşünüyorsun?

Özhaseki: Bu bir talimat mı?

Erdoğan: Sen niyetini söyle

Özhaseki: Beni affedin, çok iyi adaylarımız var ( Veysel Tiryaki, Mustafa Tuna gibi

isimleri sıralayarak)

Özhaseki: Ankara'da Kayserili çok mu?

Mehmet Özhaseki

YEŞİL IŞIK YAKMAYA BAŞLADI

Zeyrek, bu son soru Özhaseki'nin Ankara adaylığından kaçamayacağını anlamasına neden olmuş ki söyleşilerinde adaylığa yeşil ışık yakmaya başladığını söyledi.