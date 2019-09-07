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Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun

Cuhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Beşir Atalay'la ilgili "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun?" ifadelerini kullandı

07.09.2019 09:41

Son dönemlerde yeni parti kuracağı konuşulan isimlerle ilgili sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında kendisini ziyarete gelen Beşir Atalay'la ilgili ilginç sözler sarf etti.

"BU SAATTEN SONRA NE DEMEYE GELİYORSUN?"

Abdullah Gül ve Ali Babacan'la birlikte hareket eden Beşir Atalay'ın kendisinden randevu istediğini vurgulayan Erdoğan, "Partiden zaten istifa etmiş, sonra benden randevu istiyor. 70 yaşında bir adam. Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun? Görüştüm tabii ama tuhaf buldum yani" ifadelerini kullandı.

Beşir Atalay

"KENDİ İŞİMİZE BAKALIM"

Konuşmasının devamında "Aslında onların değil bizim ne yaptığımız önemli" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Başkalarının ne yaptığını boş verin, onları büyütmeyin. Yapacak işimiz var. İşimize yoğunlaşalım. Başkalarının ne yaptığının kıymeti kalmaz. Kendi işimize bakalım."

Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Bu saatten sonra ne demeye geliyorsun

Merkez Yürütme Kurulu, Beşir Atalay, Politika, Güncel

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