Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkilileriyle Brüksel'de Pazartesi günü bir araya gelerek Suriye'den Türkiye'ye mülteci akışı konusunu görüşecek.
09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkilileriyle Brüksel 'de Pazartesi günü bir araya gelerek Suriye'den Türkiye'ye mülteci akışı konusunu görüşecek. Erdoğan, Belçika'dan farklı sonuçlarla dönme umudu olduğunu belirtti. Erdoğan, Yunanistan'a da mültecilere kapılarını açma çağrısı yaptı
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu :Erdoğan'dan Brüksel'e Gitmeye Hazırlanırken Atina'ya Çağrı
Etiketler : Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel
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