Erdoğan'dan Camiye Saldırıya Tepki: Terbiyesiz, Ahlaksız, Adi, Alçak Sen Kolayı Seçtin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi. İsrail'e de Filistin üzerinden tepki gösteren Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırganın yayınladığı bildiride Türkiye ve şahsını hedef alan bölüme değinerek, "Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. İstanbul'a da ne diyor bu ahlaksız; 'Konstantinopol.' Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça, böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun, günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince 31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen mitinge katılmak üzere öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Havalimanında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçti. Yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara ara otobüsü durdurup kent sakinleriyle sohbet edip, çocuklara hediyeler verdi.Miting alanındaki platforma boynunda üzerinde ay- yıldız ve 'Gaziantep' yazılı atkıyla çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep Müdafaa Türküsü'nün sözlerini okudu. Kentin düşman işgalinden kurtarılışında önemli rol oynayan Şahin Bey, Şehit Kamil ve Karayılan ile birlikte 6 bin 317 şehidi rahmetle anan Erdoğan, Gaziantep'ten övgüyle bahsetti. Gaziantep'e son 1 yılda 4'üncü kez önce geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yılda yapılan yatırımları anlatarak, şunları söyledi:"Fabrikalarının üretimiyle insanlarının çalışkanlığıyla örnek olan Gaziantep. Hemen yanı başındaki Suriye'den gelen yüz binlerce muhacire ensarlık yapan kadirşinas Antep. Emeğin, kazancın şehri Antep. Sen ne güzel şehirsin Gaziantep. Göbeklitepe, Şanlıurfa'yla beraber aynı zamanda Gaziantep'in de turizmine ekonomisine katkı sunacaktır. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah 31 Mart'ta Gaziantep yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır. Biz Antep'i sadece aşkla sevmekle kalmıyoruz, tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırladık, hala hazırlıyoruz. Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakamlar. Eğitimde yaklaşık 3 katrilyon liralık kaynakla 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Bu üniversite var ya öyle sıradan bir üniversite değil. Bölgenin merkezi bir üniversitesi. Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içerisinde 2 tane Gaziantep'te, 1 tane Nizip'te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha açıyoruz. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Memnun musunuz? Dedik ve yaptık. Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. İnşallah 'millet bahçesi'ni kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kıraathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve sportif tesisin olduğu, Hasan Celal Güzel Millet Bahçemiz, ayrıca Gaziantep'e kazandıracağımız bir diğer millet bahçemiz olacak."'KIŞLANIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ VE MEDENİYET ŞEHRİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl vefat eden eski bakanlardan Gaziantepli Hasan Celal Güzel için alandakilerden Fatiha isteyip, okudu. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu kışlanın kent merkezinden taşınarak yerine millet bahçesi ile taş evlerle inşa edilecek 'Medeniyet Şehri' kurulacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Şahin Bey'in şehit edildiği ve adına anıtının bulunduğu yere Milli Mücadele Tabiat Merkezi'ni kuruyoruz. Bu parkta özellikle genç kuşaklara Gaziantep Savunması'ndaki bütün olaylar görsel olarak anlatılacak. Gaziantepli ihtiyaç sahiplerimizi, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi toplam yaklaşık 4 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta şehrimize son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de şehrimize inşallah önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Biliyorsunuz Ankara Bilkent'te 3 bin 700 yataklı şehir hastanesini açtık. Şimdi bir benzerini de inşallah 1875 yataklı olarak Gaziantep'te açacağız. Ayrıca 300 yataklı Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin proje çalışmaları da devam ediyor. 25 Aralık Devlet Hastanemizi de 300 yataklı ek bir binayla büyütüyoruz. Gaziantep'te 21 bin 313 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz. Ülkemizin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olan 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'ni başlattık. İlk etabındaki 2 bin 795 konutun inşasının sürdüğü Kuzey Şehir'in ulaşımı için yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca şehrimizin güney bölgesinde de yeni bir yerleşim alanı kuruyoruz. İmar Barışı'yla 194 bin Antepli kardeşimizin sorununu çözdük."'ŞİMDİ GELİYORUM MÜJDEMİZE'"Şimdi geliyorum müjdemize" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, "Biliyorsunuz Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliğin artık şehir içinde kalmanın bir anlamanın kalmadığını gördük. Dülük Baba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu işte bu devasa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını yani 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep'in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun keymıh taşıyla, havarla, bazaltla, beyaz mermerle inşa dilecek bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer 'Antepevi' şeklinde yapacak. Tabii buna herhalde Konukoğlu'nun da hazırlanması lazım. Böylece şehrimizin adeta çehresine değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak millet bahçesi ve 'Medeniyet Şehri'nin görüntülerini dev ekrandan izlettiği alandakilere "Kabul edenler, etmeyenler?" diye sorduktan sonra "Oy birliğiyle kabul edilmiştir" dedi.GAZİANTEP DOĞU VE BATIYA HIZLI TRENLE BAĞLANACAKCumhurbaşkanı Erdoğan, Araban ve Karkamış ilçelerine de doğal gaz verileceğini ifade ederek, kente ulaştırmada 6 katrilyon liralık yatırımda bulunduklarını belirtti. Gaziantep'i, batı ve doğuya hızlı tren hatlarıyla bağlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Gaziantep- Osmaniye- Adana- Mersin hızlı tren projemizin yapım çalışmaları da etap etap devam ediyor. Gaziantep'i, İstanbul, Ankara ve Konya'dan Karaman'a hızlı trenle bağlayacak hattı, Nurdağı'ndan Kahramanmaraş'a da bağlıyoruz. Şanlıurfa- Gaziantep hızlı tren projemizi de tamamladığımızda Gaziantep hem doğusuna hem de batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Hem metro standartlarında kent içi ulaşımına hem de hızlı tren bağlantısıyla şehirler arası ulaşıma hizmet verecek Gaziray'ın yapımı da sürüyor. Bu konuda belediyemizden yükü inşallah alacağız. Gaziantep'e 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 2 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz. Bay Kemal diyor ya 'Çiftçiler battı, bitti'; Bay Kemal sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Bak ben resmi rakam açıklıyorum resmi rakam. 1,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik çiftçilerimize. Gaziantep'e son 17 yılda 2 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 11 araştırma geliştirme merkezi, 4 tasarım merkezi kurduk" diye konuştu.'VER YİYELİM ÖP YATAYIM, DEMEDİK'İstihdam rakamları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantepli yatırımcılarımızı 24 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 69 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 87 bin iş yerimize toplam 2 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu teşviki verdik. Bugün gazetelerde okudum, Bay Kemal diyor ki 'İstihdam için üretim gerekli üretim.' Üretimden önce yatırım gerekli yatırım. Yahu yatırım olmayınca üretim olur mu? Adamın haberi yok. Önce yatırım, ha yatırımdan sonra da üretim. Garip, anlamaz, bir koyun ver kaybeder gelir. SSK'yı böyle batırdı. Gaziantep'te 49 tarihi eserimizin restorasyonunu yaptık. Gaziantep'te İstinaf Mahkemesi'ni faaliyete geçirdik. Adalet Bakanı buradan ya. Gördüğünüz gibi biz, CHP gibi, diğerleri gibi 'Ver yiyelim, öp yatayım' demedik. Gece gündüz çalıştık. Şehrimizi eserlerle, hizmetlerle donattık. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha büyük yatırımlara imza atacağız" dedi.'CHP'NİN LİSTESİNDE HDP, FETÖ ADAYLARI CİRİT ATIYOR'Erdoğan, Millet İttifakı'nı da eleştirerek, CHP'nin listesinde HDP'li belediye meclis adayları ve FETÖ'nün belediye başkan adaylarının cirit attığını kaydetti. Milletin neyin ne olduğunu iyi görebildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:"Seçimlerde bir 'Cumhur İttifakı' var, bir de CHP'nın etrafında kurulan, görünüşte, yanında adı 'iyi' kendi bir hayli karışık olan bir partiyle, isminden başka geçmişiyle bağlantısı kalmayan Saadet'in olduğu bir ittifak var. Ama ittifakın asıl ortağını gizlemeye çalıştılar. Çünkü parti sabıkalı. Bu partinin ipi terör örgütünün elinde. Bu partiyi Ankara'daki genel merkezi değil, Kandil yönetiyor. Gaziantep'te işler daha da karışık, sırtını Kandil'e dayayan ve oradan gücünü alan. CHP aslında bunu destekliyor. Ama gerçekte bir başka adayın yanında gibi gözüküyor. Sizlerin 'Et diye kaptım, balcan börkü çıktı'; böyle güzel bir sözünüz var sizin. 'Şu partinin adayı' diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz aslında başka partinin adayı. 'Şu parti, şunu destekliyor' diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz kimin kimin desteklediği belli bile değil. Türk siyasetinin bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Çıkıp delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor, söyleyin. CHP'nin listesinde HDP belediye meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkan adayları cirit atıyor. Ötekilere bakıyorsunuz hakeza aynı şekilde. Neyse ki herkes rolünü iyi oynayamıyor. Kurulan tezgah ele veriyor da milletimiz neyin ne olduğunu daha iyi görebiliyor."'EZAN OKUNURKEN DÜDÜK ÖTTÜRMEYE MECBUR MUSUNUZ?'Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'lilerin açıklamaları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mayıs 2011'de Hakkari'deki mitingini ve Gezi olayları sırasında çekilen görüntüleri de alandakilere dev ekrandan izletti. Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:"Görüyor musunuz? İşte bunlar yönetiyor CHP'yi. Şimdi kardeşlerim ne diyor bu adam; 'Kürdistan'da oylar HDP'ye' diyor. Bu adam Kürt değil ha. Bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Türkiye'de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Şu anda biz neredeyiz, burası neresi? Bizim 7 tane siyasi bölgemiz var. Şimdi bu zat 'Kürdistan'dan bahsediyor. Çok seviyorsa Irak'ın kuzeyinde 'Kürdistan' var. Defol oraya git, oraya git. Ama ülkemizi, bu toprakları bölemezsiniz. Topraklarımızı böldürtmeyiz. Ama bunlar bayrak düşmanı. Bunlar ezan düşmanı. İşte Taksim'de yaptılar, milletimiz ne dedi biliyorsunuz? Bunlar bizim bayraklarımızı yakan değil mi? Bay Kemal Hakkari'de, bir tane Türk bayrağı yok. Sana kimse mecbursun demedi ama elinde düdüklerle ezan okunurken düdük öttürmeye mecbur musunuz? Dünya Kadınlar Günü için bir araya gelmişler. Sen Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken acaba Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu bilmiyor musun? Bunun için ne yapacaksın; en azından valiliğe müracaat edeceksin. Aradım Valimizi, 'Müracaatları var mı?' dedim. 'Yok' dedi. Bu ülke, yol geçen hanı mı ya? Bu ülkeyi, eski Türkiye mi zannediyorsunuz? Yazını yazacaksın, haberi vereceksin ve sana valilik nereyi uygun görürse toplantını orada yapacaksın, yürüyüşünü de orada yapacaksın. Ben öyle yapıyorum da sana ne oluyor sen istediğin gibi hareket ediyorsun? Yok böyle bir şey. Onun için de gereği yapıldı ve o akşam onlar oradan dağıtıldı. Bakıyorsunuz yurt dışında benim bayrağımı yakıyor. Kim bu? Güya bunlar Türk. Ne Türk'ü ya bunlar ahlaksız, bunlar vatan haini ve dikkat edin Gezi'de, işte Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağıyla onların paçavraları yan yana. Bundan Bay Kemal hiç rahatsız oldu mu? Olmadı. Öyle bir derdi yok ki Bay Kemal'in. Onun derdi başka. İşte bu gerçekler ortadayken CHP Genel Başkanı istediği kadar kendini paralasın. Gerçi o da açık vermiyor ama zaman zaman yakalıyoruz. Kendi başına atıp tuttuğu kürsülerde değilse bile sorulara muhatap olduğu televizyon programlarında asıl niyetini ifşa ediyor. Çıkıp diyor ki 'YPG Türkiye'ye saldırmaz.' Madem öyle, biz tepelerine binene kadar Afrin'den Gaziantep'e, Hatay'a düşen bombalar, roketler, sıkılan kurşunlar kimden geliyordu? Bunları YPG atmıyor muydu? Hala Tel Rıfat'tan, Mümbiç'ten, Fırat'ın doğusundaki yerlerden fırsat buldukça ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Çukur eylemleriyle şehirlerimizin altını üstüne getirenler bunlar değil mi?Ankara'da, İstanbul'da bombaları patlatanlar bunlar değil miydi? Gaziantep'te Karşıyaka Polis Merkezi'nin önünde bombalı araç saldırısında 12 vatandaşımızı şehit edenler bunlar değil miydi? YPG ile PKK'nın farkı var mı? Tabii Amerikalılar işlerine geldiği için ısrarla bunları ayrıştırmaya çalışıyor, Kılıçdaroğlu'na ne oluyor, aynı teraneleri tekrarlıyor. Hadi onlar çıkarları olduğu için bunu yapıyor, Kılıçdaroğlu niçin YPG'nin avukatlığına soyunuyor? İşte bu zihniyet. Biz diyoruz ki '31 Mart beka seçimidir' ve ona gereken dersi sandıkta bir Osmanlı tokadıyla verelim. Çünkü ülkemiz bu kafanın eline düşürse var ya vay halimize. Terör örgütleri başımıza çıkar. Sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki teröristlere de güçlü bir mesaj iletmemiz gerekiyor."'ARTIK GİZLEYECEKLERİ HİÇBİR YERLERİ KALMADI'CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senetle icra takibi' iddialarıyla ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:"İşte bakın Ankara'da belediye başkan adayı. Düşünün ya 600 bin dolar, bir müvekkilini güya dolandırıyor. ve adam dava açıyor. Sahte senet düzenlenmiş. Yargıda kazanıyor. Şimdi bunu Ankara'daki adayları inkar ediyor. Şu anda bütün belgeler ortaya döküldü. Artık gizleyecekleri hiçbir yerleri kalmadı. Çünkü CHP demek çöp, çukur, çamur demek. CHP demek aynı zamanda yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar demek. İşte kardeşlerim bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart bizim için en büyük fırsattır."'TERBİYESİZ, AHLAKSIZ, ADİ, ALÇAK SEN KOLAYI SEÇTİN'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert dille tepki gösterdi. Saldırılarda yaralanan 3 Türk vatandaşından biri ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile telefonda görüştüğünü anlatan Erdoğan, İsrail'e de tepki göstererek, şunları kaydetti:"İslam düşmanı katiller ellerine silahlarını alıp, cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Saldırının görüntüleri de canlı olarak yayınlandı. 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında 3 de Türk var. Onlar da yaralı. Ben birine ulaştım, kendisiyle görüştüm. Başbakanla da görüştüm. Bir de o alçak, bu katil bildiri yayınlamış. Bu bildiride tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor. Neymiş Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz, yani Avrupa yakasına. Yoksa ne olurmuş; İstanbul'a gelip, hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan sürermiş. Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz işte bunun için şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımıza, onların okunduğu camilerimize, minarelerimize, istiklalimizin sembolü olan bayrağımıza böyle sıkı sıkı sarılıyoruz. Be hey gafil önce şunu bil; Ben niye içeri girdim biliyorsunuz değil mi? Ziya Gökalp'in meşhur şiiri var, kitaplara girmişti. Sen hangi milletle konuşuyorsun ya, neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Sen orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun, elinde silahlarla gittin onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi kendince küçümsemeye veya çarpıtmaya çalışıyor. İşte ben bu okuduklarımdan dolayı hapse girdim. Nerede? Türkiye'de. Ama siz ne yaptınız? 'Muhtar bile olamaz' dediklerinde aldığınız bu evladınızı hem Başbakan yaptınız, hem de Cumhurbaşkanı yaptınız. Şimdi İstanbul'a da ne diyor bu ahlaksız; 'Konstantinopol.' Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça, böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. Evelallah çıkmış, İsrail'in başında bir tane şu anda soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu da tweet atıyor. Bu tweet'te ne diyor; 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir. Türk işgaliyle karşı karşıyadır.' Be ahlaksız siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olanlar varsa kusura bakmasınlar, onlar varsın rahatsız olsunlar. Biz gerçekleri söylüyoruz, söyleyeceğiz. Burada Yeni Zelanda'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Müslümanlara başsağlığı diliyorum. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun, günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz."25 ARALIK PANORAMA MÜZESİ'Nİ GEZDİCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilere kenevir torbasında çay ikram edip, alana yakın mesafede bulunan 25 Aralık Panorama Müzesi'ni gezdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Antep Kalesi yakınlarında inşa edilen ve içerisinde Antep Savunması'na katılan kahramanlara ait eserler ile kentin düşman işgalinden kurtarılışının yağlı boya çalışmasıyla anlatıldığı müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bilgi aldı. - Gaziantep