13.06.2019 21:08
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Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Cemil Meriç'in vefatının 32. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Cemil Meriç'in fotoğrafı ve "Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmak." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vefatının 32. yıl dönümünde kıymetli mütefekkir, müellif ve mütercim Cemil Meriç'i rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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