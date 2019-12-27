Erdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en önemli milli projelerinden bir olan yerli otomobil projesinin ön gösteriminin ardından, Hereke ilçesine geçerek vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlara hitabında CHP'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların dikili tek bir ağaçları yoktur.Son 17 yılda tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkmasın. Takoz koymaya çalışmasın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeye ve millete hizmet, her şeyden öncebir gönül işidir. Şayet yaşadığınız topraklara, mensubu olduğunuz millete tutkuyla bağlı değilseniz, muhakkak arkasına gizlenecek bir bahane bulursunuz. Bunun için atalarımız ne güzel söylemiş. 'Her vakte bir bahane bulur beynamaz olan.' Namaz kılmaya niyeti yok ya, bin bahane bulur. Çalışmakta, üretmekte, millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçi de bir sürü bahane üretir.

"TAKOZ SİYASETİNİN KURUMSALLAŞTIĞI TEK YER CHP'DİR"

Bu tipler ne hizmet ederler, ne de hizmet edene izin verirler. Es kaza ellerine geçirdikleri imkanları da mega projelere taş koymak için kullanırlar. Bu tarz şahıslara hayatın hemen her alanında hepimiz rastlıyoruz ancak Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır, onun da adı CHP'dir.

"CHP, BU ÜLKENİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK FELAKETTİR"

Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir.Hizmet etmek istersiniz, karşınıza ilk olarak CHP dikilir. Yasakları kaldırmak istersiniz, karşınızda yine CHP'yi bulursunuz. Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz, herkesten önce CHP meydana çıkar. Kentsel dönüşüm projeleriyle, depreme dayanıklı konut yaparsınız. Karşınıza çıkan yine CHP'den başkası değildir.

"ÜLKENİN MENFAATİNE OLACAK HİÇ BİR ÇALIŞMANIN İÇİNDE YER ALMADILAR"

Bu ülkede, dikili tek bir ağaçları olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede, önceliği kimseye bırakmazlar. Son 17 yılda tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkmasın. Takoz koymaya çalışmasın. Marmaray'dan, Avrasya Tüneli'ne. Osmangazi Köprüsü'nden, Orhangazi Köprüsü'nden İstanbul-İzmir otoyoluna kadar. Her projemize mani olmak istediler. Ülkenin ve milletin faydasına olacak hiç bir çalışmanın içinde yer almadılar.

"HER ŞEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık biliyor musunuz?Yani her şeyi engellemeye çalıştılar ama biz evelallah hiç dinlemeden yolumuza devam ettik. Kimi zaman mahkeme kararlarıyla, kimi zaman sokak olaylarıyla hep bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle ilgili yapıyorlar. Hiç bir bilimsel, mantıklı, makul açıklaması olamayan iddialarla projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar."

"PROJEYİ KÖTÜLEMEK İÇİN SON BİR HAFTADIR SEFERBERLİK İLAN ETTİLER"

Malesef aynı tavrı bugün ön gösterim araçlarını tanıttığımız Türkiye'nin otomobiliyle de ilgili sergilediler. CHP'ye mahir yayın organları projeyi kötülemek için adeta son bir haftadır adeta seferberlik ilan ettiler. Daha aracı bile görmeden kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, kimi zaman butonunu bahane ederek içlerindeki kin ve nefreti ortaya döktüler.

"DEVRİM'E KARŞI ÇIKTINIZİ BU DA 'DEVRİN' OTOMOBİLİ"

60 yıl önce Devrim Otomobili'ne karşı ne söylendiyse bugün aynısını Türkiye'nin Otomobili için de söylediler. Bakın ne diyorum. Devrim otomobiline karşı çıktınız. Bu da Devrin otomobili. Bunu böyle bilesiniz."