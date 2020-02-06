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Erdoğan'dan çığ felaketi ve Sabiha Gökçen kazası sonrası açıklama: Bizleri derdinden üzmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derdinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır" dedi.

06.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olanlar ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada hayatını kaybeden bir vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası sonrası resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derdinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

ERDOĞAN, HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

"BU DÖNEM DEVLET MİLLET DAYANIŞMASIYLAATLATACAKTIR"

Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır."

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