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Erdoğan'dan Corona Virüs Selamı

Erdoğan, Suriye ve göç krizini görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri'yle biraraya geldi.

10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Erdoğan, Suriye ve göç krizini görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri'yle biraraya geldi. Toplantının sonunda Erdoğan elini göğsüne götürerek, "Corona" deyince Stoltenberg de el sıkışmaktan vazgeçerek Erdoğan ile aynı jesti tekrarladı Erdoğan'dan Corona Virüs Selamı

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Suriye, Güncel
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