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Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye "geçmiş olsun" telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.

12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:32Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumu hakkında Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi aldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Çiftçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Osmancık'taki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Erdoğan, Çiftçi'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum, Politika

Kaynak: AA

Politika

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