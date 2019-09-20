Erdoğan'dan Diyarbakır anneleriyle ilgili talimat: Gerçekten derdi olan ziyaret etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Diyarbakır annelerine yapılan ziyaretlerin bir parti organizasyonu gibi yansıtılmaya çalışıldığını belirterek buna müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

ANA GÜNDEM MADDESİ NÖBET TUTAN ANNELERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK ve MKYK toplantılarının ana gündem maddesi Diyarbakır'da haftalardır HDP binası önünde nöbet tutan anneler oldu.

"HER ŞEY KENDİLİĞİNDEN GELİŞSİN"

Cumhurbaşkanı, son zamanlarda başta sanatçılar olmak üzere pek çok kesim tarafında yapılan ziyaretlere değindi. Edinilen bilgiye göre, bazı parti kurmayları ve milletvekillerinin Diyarbakır'a giderek annelere destek vermek istediklerini söylemeleri üzerine Erdoğan "Diyarbakır annelerini gerçekten derdi olan insanlar ziyaret etsin. Suni gidişler olmasın. Bu ziyaretleri AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Bu eylemin sulandırılmasına müsaade etmeyin. Her şey kendiliğinden gelişsin" dedi.

"GENÇLER ARTIK ÖLMESİN"

PKK'nın operasyonel gücünün ciddi manada azaldığı belirtilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu ve Güneydoğulu MKYK üyelerinden terörle mücadelede sahada daha etkin olmalarını, mahalle mahalle gençlerle bir araya gelerek süreci doğru anlatmalarını istediği ve gençlerin artık ölmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.