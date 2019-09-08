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Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

08.09.2019 22:25 Erdoğan'dan 'dünya fizyoterapistler günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü' dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde çalışan tüm fizyoterapistlerin 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü tebrik ediyorum. Fizyoterapistlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın her konuda şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."


Haber:  ANKARA,



Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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