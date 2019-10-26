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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının "Yasa çıkacak mı?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da EYT mağduru bir kadınla sohbet etti. Kadının "EYT çıkacak mı?" sorusuna Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" diye yanıt verdi.

26.10.2019 16:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Bir kadının "EYT çıkar mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" dedi.

TEK TEK HERKESLE TOKALAŞTI

Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı.

"CUMHURBAŞKANIM EYT ÇIKAR MI?"

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının

Cumhurbaşkanı, EYT, Ekonomi, Güncel


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