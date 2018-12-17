Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Bilmezsen Haddini Bu Millet Patlatır Enseni

Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları sokağa davet eden sunucu Fatih Portakal'a sert sözlerle yüklendi. Millet iaredesinin her şeyin üstünde olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir çıkmış milleti sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilemezsen bu millet patlatır enseni" ifadesini kullandı.

"AHLAKSIZ VE EDEP FUKARASI" DEMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Denizli'de katıldığı açık hava toplantısında da Fatih Portakal'a yönelik sert sözler sarf etmişti: "Boşuna bekliyorsunuz, bu yollara tevessül ettiğiniz zaman, bunun bedelini size çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi televizyon ekranından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, edep fukarası, bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler."

FATİH PORTAKAL CEVAP VERMİŞTİ

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine şu yanıtı vermişti: "Her şey bir tarafa, 'edepsiz ve ahlaksız' demeseydi iyiydi."