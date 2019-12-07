Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız

Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı için belediye başkan yardımcısı tarafından cezalandırılması olayıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız" dedi.

"VATANDAŞA TEPEDEN BAKAN KİBİR ABİDELERİ..."

Yaşanan olayla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olamaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Çalıp çırpmayı, yolsuzluğu hiç saymıyorum bile. Bu tarz insanların kapıdan içeri girmesi bile bizim için zuldür. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Türkiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihi içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.



Hedefimiz önce bu ülkenin 82 milyon insanın her birinin onunla birlikte tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin gönlünde yer edinmektir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize kucak açılıyorsa işte bu hasbi yaklaşımımız sayesindedir. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler.

"SON 17 YILDA TARİHİN EN BÜYÜK SIÇRAMASINI YAŞADIK"

İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede 1 numaralı şehrimizdir. Zira İstanbul 81 vilayetimizin temsilcilerinin olduğu bir şehirdir. İstanbul'dan ses çıktığı zaman 81 vilayette onun dalgalandığını görüyoruz. İstanbul'un nabzını yakalarsak, Türkiye'nin de nabzını yakalamış oluyoruz.

Türkiye son 17 yılda tarihinin en büyük sıçramalarını yaşarken aynı zamanda tarihinin en büyük saldırıları ile karşı karşıya kalmıştır.

"SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇIKACAKSINIZ?' DEDİLER"

Son dönemde Suriye'de ve sınırlarımız içerisinde yürüttüğümüz operasyonlar, Doğu Akdeniz'deki adımlarımız ülkemize yönelik adeta bir öfke patlamasına yol açtı. Suriye'de devam etmekte olan süreç Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemlidir.Dünyada hangi liderle görüştüysek 'Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?' dedi. Biz de sizin orada ne işiniz var dedik.

Bizim 911 kilometre sınırımız var, sizin sınırınız var mı? Yok. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. DEAŞ'ın 3 bine ait teröristi oradan çıkartan biziz. Dünyada böyle bir mücadeleyi veren 2. bir ülke yok. Son 4'lü zirvede bunları konuştuk. Siz niye oradasınız? Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye halkı da "teşekkür ederiz, artık gidebilirsiniz" demedikten sonra biz oraları terk etmeyiz.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMASI

Her şeyden önce Şehir Üniversitesinin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat başbakan olunca, bu tahsisi Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri olmamıştır. Öksüz yetimin hakkını kurdukları üniversiteye tahsis ediyorlar. Sayın babacanın da imzası var bunun altında, Mehmet Şikşek'in var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyordu. Kimin ne olduğunu yaptıkları ile öğrenin. Bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Halk Bankası kendilerini sürekli olarak uyarıyor.

"BURADA HALK BANKASI'NIN DOLANDIRILMASI SÖZ KONUSU"

Şu anda bankaya borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar. Yapılandıralım derken, bunu nasıl yapılandıracaksın. "Spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesinin neden yapılandırılmıyor" diyorlar. Bunlar teminat bile göstermemiş. Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemelere ipotek koyun diyorlar. Mevcut kotanı doldurmadan yeni alacağın öğrencilerle ilgili nasıl oluyor da bir bankaya teminat olarak veriyorsun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. 17 yıllık dönemimizde bizim bankalarımızın hiçbirisi kasalarını boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız." dedim. Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi daha sonra buradan çekildi.

"TEZGAH BAŞKA"

Ülker grubu bizim bu noktadaki desteğimizi de açık net söyledi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesi'dir. Marmara Üniversitesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesidir. Şimdi de Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar. Tezgah başka. Biz ne oradaki öğrencilerimizin ne de akademisyenlerimizin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde bunların yaptığı uygulama gibi bir uygulama yok. Burada Halk Bankası'nın adeta dolandırılması söz konusudur. Bizim burayı tahsis etmemiz bunlara ne denli önem verdiğimizin ifadesiydi. Şahsımın bir muhalefetliği olsaydı, bu kadar değerli bir araziyi niçin bunlara tahsis edeyim. Bizim derdimiz üniversitelerimiz, kurulsun, çoğalsın, geleceğe yürüyelim.

"ESKİSİ GİBİ YAPAMADIKLARI İÇİN HIRÇINLAŞIYORLAR"

Karşılarında hazırlıklı bir Türkiye buldukları için istedikleri neticeyi elde edemiyorlar. Eskiden olduğu gibi Türkiye'yi itip kakamadıkları, yönlendiremedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar. Sonuçta geldiğimiz noktada Türkiye ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan güçlü bir yerde duruyor.