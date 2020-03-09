Erdoğan'dan gurbetçilere "koronavirüs" uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Daimi Temsilciği önünde kendisini bekleyen Türklere hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs konusunda dikkatli olunmasını istedi.
09.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Daimi Temsilciği önünde kendisini bekleyen Türklere hitaben yaptığı konuşmada, koronavirüs konusunda dikkatli olunmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciğine gelişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kendisini bekleyen Türklere hitap eden Erdoğan, "Sizler bizim Avrupa'da elimiz ayağımız, gözümüz, duyan kulağımızsınız" dedi, destek istedi. Koronavirüs salgınına da dikkat çeken Erdoğan, "Aman he şu koronavirüse de dikkat. Dikkat edeceğiz. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Onun için ellerimizin yıkanmasından tutunuz birbirimizle öpüşmeye kadar dikkatli olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı, "Bir an önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur inşallah" diye de ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. - BRÜKSEL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciğine gelişinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kendisini bekleyen Türklere hitap eden Erdoğan, "Sizler bizim Avrupa'da elimiz ayağımız, gözümüz, duyan kulağımızsınız" dedi, destek istedi. Koronavirüs salgınına da dikkat çeken Erdoğan, "Aman he şu koronavirüse de dikkat. Dikkat edeceğiz. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Onun için ellerimizin yıkanmasından tutunuz birbirimizle öpüşmeye kadar dikkatli olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı, "Bir an önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur inşallah" diye de ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. - BRÜKSEL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Erdoğan'dan gurbetçilere "koronavirüs" uyarısı
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Haberler
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Haberler
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi