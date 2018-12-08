08 Aralık 2018, 18:20
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Erdoğan'dan Hasan Kaçan'a Ziyaret

Erdoğan

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti.

İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evine ziyaret etti. Ziyarette sanatçı İpek Tuzcuoğlu da bulundu. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti. 

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Erdoğan'ın çıkışı 

Ziyaretten fotoğraflar 

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08 Aralık 2018 Cumartesi 18:20