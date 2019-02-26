Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun mitinginde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Sen Türkiye'yi terk et. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Güneyde Irak'ta Kürdistan bölgesi var" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Giresun 31 Mart'ta şehrine ülkene geleceğine, sahip çıkıyor musun? Giresun 31 mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor musun?

Bay Kemal 'bunlar IMF'den borç alırlar' diyor.Bay Kemal IMF'nin kapısına siz gittiniz, borcu siz aldınız. Siz borçlandınız biz ödedik. Biz kargayı sesinden anlarız.

"7 TANE DHKP-C'LİYİ İNLERİNDE BULDUK"

Cudi'de Gabar'da Tendürek'te Kandil'de teröristlerin inlerine girdik mi? Bu sabah 7 tane DHKP-C'liyi inlerinde bulduk ve onları da sağolsun polislerimiz aldılar. Bundan 15-20 sene önce kim derdi Ordu-Giresun'a denizin üzerine hava limanı yapılacak? Bunlar karaya yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık.

"KİMİ SİYASİ PARTİLER..."

Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar.

"SEN TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor "Kürdistan'da biz kazanacağız." Sen lütfen Türkiye'yi terk et Irak'ta Kürdistan bölgesi var oraya git. Ama Türkiye'de benim böyle bir bölgem yok. Bunlar kimlerle beraber? CHP ile, adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. "Bizim onlarla alakamız yok" diyorlar. Nasıl yok ya? Beraber liste çıkarıyorsunuz. "Batı'da AK Parti'ye, MHP'ye kaybettireceğiz" diyorlar. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun benim aziz milletim bunları sandığa gömecek.

AB'YE SİSİ TEPKİSİ

Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz? ( Mısır'daki AB- Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır."

"KENDİ VATANINA İHANETTİR"

Geçenlerde bir CHP'li vekil Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetleri ile ilgili soru önergesi verdi. Türkiye'nin 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiasında bulundu. CHP'linin önergesi Türkiye'nin petrol aramasından rahatsız olan Yunan medyasına arayıp bulamadığı fırsat verdi. Bunun adı gaflet değilse nedir. Kendi vatanına ihanettir. Basiretsizlik, ferasetsizlik değil de nedir?

KILIÇDAROĞLU'NA FOTOĞRAF TEPKİSİ

Önceki haftalarda bir grup toplantısında bir fotoğraf gösteriyor. Araştırma yapmadan işte Türkiye fotoğrafı dedi. Daha sonra bazı basın kuruluşları fotoğrafın yalan olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine CHP genel başkanı oralı olmadı. Hanım kardeşimiz "halim vaktim yerinde" diyordu. Bu adamı alıp da nereye koyacaksın ya. 9 seçim kaybetti, hala sandalyede oturuyor. Sanki fotoğrafı gösteren kendisi değilmiş gibi sağa sola çamur atmaya devam etti."