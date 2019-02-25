Erdoğan'dan Hdp'ye 'Kayyum' Cevabı

"Kayyum atanan yerleri geri alacağız" iddiasında bulunan HDP
'ye cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil
'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız' diyen HDP'ye net cevap verdi. Partisinin Yozgat
mitinginde konuşan Erdoğan, "Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız" ifadelerini kullandı.
MİLLET İTTİFAKINI ELEŞTİRDİ
Millet İttifakını da eleştiren Erdoğan, "Millet oyu CHP
'ye verecek, Millet oyu adı İYİ kendi karışık partiye verecek ama buralarda sonuçta PKK
'nın borusu ötecek, FETÖ'nün borusu ötecek. Milletimizin böyle bir felakete izin vermeyeceğine inanıyorum. Biz Cumhur İttifakını milletimizin gözü önünde kurduk. Her ne yaptıysak milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet ittifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir" dedi.
Erdoğan, yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yerinin Yozgat olacağını da duyurdu.
(İHA)
Güncel
Kaynak: İHA